Falscher Zeitpunkt für Ausrutscher

Zwar steht Rottenburg als einzige Mannschaft in der Liga mit bisher lediglich zwei Punkten noch ohne Sieg da, doch die Schwaben zeigten zuletzt im Pokal gegen Unterhaching, dass tatsächlich jeder jeden schlagen kann. Es gibt keine Punktelieferanten in der Liga und noch in noch größerem Maße gilt dies für Vorjahresaufsteiger Helios Grizzlys Giesen-Hildesheim, wo die Volleyball Bisons Bühl heute antreten müssen.

Giesen schlug am dritten Spieltag völlig überraschend die hoch gehandelten Powervolleys aus Düren mit 3:1. "Das war nicht die letzte Überraschung", erwartet Verstappen, dass es zumindest in der Hinrunde kaum Spieltage ohne Ausrutscher der vermeintlich Großen der Liga geben wird. Dies wiederum bedeutet für die Teams aus der zweiten Tabellenhälfte, dass man sich gegen Mannschaften aus dem direkten Tabellenumfeld keine Niederlagen erlauben sollte.

"Wir haben gut trainiert, alle Mann sind wieder an Bord, das hat uns in dieser Woche sehr gut getan", geht Verstappen jedenfalls sehr optimistisch in die Begegnung mit den Niedersachsen. In Giesen spielt mit Magloire Mayaula ein Spieler, der immerhin vier Jahre lang das Bühler Trikot trug und inzwischen zu einem der Leistungsträger beim Vorjahresaufsteiger wurde. "Mayaula ist für Giesen ganz wichtig, deshalb geht es für uns darum, ihn möglichst vom Netz fern zu halten." Vor allem Aufschlag und Annahme wurden trainiert, außerdem bildete die Blockabwehr einen Schwerpunkt.

"Ich glaube schon, dass wir die richtige Strategie haben, um dieses Spiel zu gewinnen", sagt Verstappen, wohl wissend, dass es in Giesen nicht einfach wird. "Schöne Halle, immer gut gefüllt und das Publikum macht auch richtig gute Stimmung."

Das weiß auch Bühls Zuspieler Stefan Thiel, der in der Saison 2017/18 mit Giesen den Aufstieg in die erste Liga klar machte. "Für mich ist das ein sehr besonderes Spiel. Dort kenne ich noch viele Personen im und rund um den Verein. Auch gegen einige meiner alten Teamkollegen spielen zu dürfen wird schön." Er freue sich auf eine gut gefüllte Halle mit einer emotional aufgeladenen Stimmung. Um so wichtiger sei es, die Gastgeber erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. "Wir müssen von Anfang an mit dem Aufschlag viel Druck machen und darauf setzen, dass die Gastgeber nicht ins Spiel finden", fordert Verstappen und weiß natürlich nur zu gut, dass auch der Gegner von Anfang an Druck machen wird. In der Hoffnung, anschließend vom heimischen Publikum zum Sieg getragen zu werden. "Wir wollen unser eigenes Spiel spielen und früh in einen guten Rhythmus finden, und ich hoffe, es wird wieder richtig laut in der Arena", setzt Giesens Trainer Itamar Stein auf die Unterstützung der eigenen Fans.

Für Bühl wird deshalb entscheidend sein, dass vor allem Giesens Diagonalangreifer Michael Wexter eingebremst werden kann. Der US-Amerikaner schlug Düren fast im Alleingang, zuletzt, bei der 0:3-Niederlage gegen Aufsteiger Eltman, blieb er hingegen unter seinen Möglichkeiten. Eltmans Taktik könnte also durchaus zur Blaupause für die Bisons werden.

Verstappen versucht aber auch, die eigenen Stärken in den Vordergrund zu drängen. Mit variablem Angriffsspiel und guter Blockarbeit soll der Rhythmus des Gegners gebrochen werden.