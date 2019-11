Bisons sind auf Kurs

"Nicht Giesen hat die Sätze drei und vier gewonnen, wir haben sie verloren", ärgerte sich Verstappen vor allem über den dritten Durchgang, als sich sein Team zehn Fehler im Angriff erlaubte. "Da haben wir mehr Fehler gemacht als in den ersten beiden Sätzen zusammen genommen. So kann man einen Satz nicht gewinnen." In den ersten beiden Durchgängen spielte sein Team hingegen wie aus einem Guss, vor allem Blockabwehr und Aufschlagtaktik wurden optimal umgesetzt. "Das war Spitzenklasse. Doch nach der Pause vor dem dritten Satz geht das Spiel dann wieder von vorne los." Giesen hatte die Pause genutzt, um sich neu zu motivieren, außerdem hatte Giesens Trainer Itamar Stein an der Aufstellung etwas gedreht. Entscheidend war jedoch, dass Bühl nach der bis dahin bärenstarken Leistung etwas die Zügel schleifen ließ. "Da fehlte uns in der Abwehr bei ein, zwei Bällen die letzte Spritzigkeit, falsche Entscheidungen wurden getroffen und dann kommt auch noch ein Netzroller hinzu. Plötzlich erwacht beim Gegner der Glaube, dass da doch etwas zu holen ist." Vielleicht, so Verstappen, lief es in den ersten beiden Sätzen zu gut, so dass sich bei seinen Spielern das Gefühl breitmachte, dass alles nicht so schlimm ist und man es wieder hingebogen bekommt.

Doch stattdessen steigerte sich Giesen, vor allem aber wurde es in der Halle nun richtig laut. Und so ging die Bühler Achterbahnfahrt im vierten Satz nahtlos weiter. 7:1 lag Giesen nach wenigen Spielzügen bereits in Front, ehe bei den Bisons der Kampfgeist wieder erwachte. Eine Aufschlagserie des zwischenzeitlich eingewechselten Corbin Balster läutete eine Bühler Aufholjagd ein, die erst bei 9:11 endete. "Das war vielleicht der Knackpunkt im vierten Satz, dass wir da nicht auch noch den zehnten Punkt machten." Immerhin habe sich seine Mannschaft in dieser Phase wieder gefunden und hätte mit ein bisschen Glück schon im vierten Satz alles klar machen können. Verstappen, der vor Satzbeginn sein Team ebenfalls umgestellt hatte, probierte viel, doch irgendwie fand man nicht den richtigen Dreh, um das Spiel zu drehen. So ging es in den fünften Satz, der für alle Beteiligten nochmals zum Nervenspiel wurde. Bis zum 9:9 ging es hin und her, ehe Bühl dank guter Aufschläge von Yannick Goralik sich den entscheidenden Vorsprung erarbeitete. "Das hat die Mannschaft cool und abgeklärt gemacht", freute sich Verstappen über das disziplinierte und variable Spiel seines TVB.

Bereits am Mittwoch gegen Unterhaching soll nun nachgelegt werden. "Mit dem Publikum im Rücken sollte durchaus was drin sein. Unterhaching sucht noch seine Topform."