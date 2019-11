SC Lahr als Serienkiller Von Michael Ihringer



Der Chef war nicht anwesend. Matthias Frieböse klagte offensichtlich schon seit Tagen über Unwohlsein und musste das Bett in seiner Wohnung seinem zweiten Zuhause, dem Wörtelstadion, vorziehen. Und prompt endete die beeindruckende Heimserie des Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim. Nach 17 ungeschlagenen Heimspielen in Folge war es so weit: Der SC Lahr erwies sich beim verdienten 2:0 als Serienkiller.



Und das lag mit Sicherheit nicht an Frieböses "Ersatzmann" Thorsten Peter, der den Erfolgstrainer vertrat. "Schade, wir hätten gerne die Serie fortgesetzt. Aber die Niederlage wirft uns nicht um", meinte Peter nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge. Seine Analyse hätte von seinem Boss nicht treffender ausfallen können: "Wir haben keine Lösungen im letzten Drittel gefunden." Das lag einerseits daran, dass der letzte Pass im diesmal mit Fehlern behafteten 08-Kombinationsspiel nicht beim Mitspieler ankam, andererseits überzeugte der Gast mit einer guten Zuordnung, zuverlässiger Defensivarbeit und flüssigem Umschaltspiel. Der Lahrer Dreh- und Angelpunkt Johannes Wirth strahlte hernach im Kabinengang: "Wir haben defensiv nur wenig zugelassen." Der auffälligste Akteur auf dem Rasen war von der Stabilität seines Teams angetan: "Wenn wir mal gut spielen, sieht es dann so aus. Wir spielen leider nicht immer so." Dabei hatten die Gastgeber so begonnen wie 17 Mal zuvor im Wörtel: Druckvoll. Simon Götz erwies sich einmal mehr als Flitzebogen vor dem Herrn, zog im Laufduell locker an Max Burgert vorbei, sein Abschluss im Strafraum geriet indes zu schwach (4.). Danach präsentierte Stürmer Lucas Grünbacher einen schön anzuschauenden Fallrückzieher, doch der Stunt endete erfolglos links am Tor vorbei (17.). "Die erste Viertelstunde war gut, nur haben wir leider nicht getroffen. Danach war der Gegner aggressiver", resümierte Peter. Die Lahrer kamen merklich besser ins Spiel und nutzten gleich ihre erste Chance. Wirth, der seine Nebenleute immer wieder gut in Szene setzte, zeigte beim Führungstreffer, dass er auch selbst über einen ausgeprägten Torriecher verfügt (23.). Die Gäste wurden mit jeder Minute sicherer und schlugen noch vor der Pause ein zweites Mal zu. Nach einer Ecke kam kein Kuppenheimer an den Ball, vielmehr legte der emsig malochende Bologna den Ball für Bojang auf, der aus kurzer Entfernung seine zweite gute Chance nutzte (40.). 0:2 zur Halbzeit - eine Mammutaufgabe stand dem SV 08 also bevor. Der Wille und die Bereitschaft, die Serie in der Heimfestung zu wahren, war keinem abzusprechen, doch die Mittel waren am Samstag gegen einen guten Gegner nicht effektiv genug, um das Blatt nochmal zu wenden. Die letzte Chance, eine spannende Schlussphase einzuläuten, vergab Götz, der frei vor dem sicheren Wellnitz scheiterte (80.). Jede Serie geht irgendwann zu Ende. Und jedes Ende beinhaltet einen Neuanfang. Wenn Matthias Frieböse wieder mit voller Energie und gewohnt lautstarkem Organ am Seitenrand stehen wird, hat er große Motivation, eine neue Serie in Angriff zu nehmen. SV Kuppenheim: Hegele - Radke, Schorb, Smuda, Weißer - Weisgerber, Tran (86. Oremek), Engel (68. Herbote), Otto, Götz - Grünbacher. SC Lahr: Wellnitz - Si. Zehnle, Bürkle, Burgert, Sö. Zehnle (68. Neumaier ) - Wirth, Grösser, Prieto, Kerrelaj (88. Sen), Bojang (86. Häußermann) - Bologna (79. Weschle). Schiedsrichter: Litterst (Rielasingem) - Zuschauer: 200 - Tore: 0:1 Wirth (23.), 0:2 Bojang (40.) - Beste Spieler: - Wirth, Bologna.

