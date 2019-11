Gold für LAG-Seniorinnen

Der Regen der vergangenen Tage hatte sich rechtzeitig vor dem ersten Startschuss verzogen und so zeigten sich die Läufer mit den äußeren Bedingungen zufrieden. Die gut präparierte und daher schnelle Strecke sorgte zudem für gute Ergebnisse. Auf der Mittelstrecke über 3 450 Meter lief Lukas Eisele (LG Filder) in 9:48 Minuten einen knappen Sieg vor Marc Steinsberger (LG Nordschwarzwald; 9:51) heraus. Auf der Langstrecke von 9 600 Metern wiederholte der Karlsruher Jannik Arbogast in 28:25 Minuten seinen Erfolg von vor zwei Jahren an gleicher Stelle. Sein Vereinskamerad Jan Lukas Becker (28:42) sorgte dahinter für einen Karlsruher Doppelsieg.

Bei den Junioren U 23 gab es nach 4 900 Metern einen Dreifacherfolg für den LAV Tübingen, angeführt von Michael Wörnle in 14:54 Minuten. Schneller unterwegs waren die beiden erstplatzierten U-20-Jugendlichen Paul Specht (Sindelfingen; 14:48) und Lorenz Herrmann aus Karlsruhe (14:49). Die Wertung der Frauen über die gleiche Distanz entschied die zweifache deutsche Crosslaufmeisterin Elena Burkard (LG Nordschwarzwald) in 15:22 Minuten souverän für sich. Bei den Juniorinnen U 23 gewann mit Antje Alt (17:56) eine weitere Karlsruherin aus der Trainingsgruppe des ehemaligen Rastatter Trainers Günther Scheefer.

Bei der weiblichen Jugend hatte sich eine große Spitzengruppe abgesetzt, die ihre Platzierten erst im Schlussspurt ermittelte. Nach 2 850 Meter siegte die U-18-Läuferin Alisia Freitag (TSG Esslingen) in 9:40 Minuten. Dahinter gab es Silber für Lisa Merkel (SR Yburg Steinbach; 9:43) und Bronze für die Bühlerin Sophia Seiter (LGR Karlsruhe; 9:45). U-20-Meisterin wurde Adeline Haisch (LGR Karlsruhe) in 9:42 Minuten zeitgleich vor Janina Ruf (Tübingen). Die Vollmer-Zwillinge Christine und Jasmin konnten im Schlussspurt nicht mehr gegenhalten und belegten in 9:50 und 9:53 Minuten die Plätze fünf und sechs in der U-20-Wertung. Zusammen mit Vivien Schäfer (11:02) kam das Bühler Trio in der Mannschaftswertung auf Platz drei.

Die Meisterschaftsläufe hatten am Vormittag mit den Senioren begonnen. Im ersten Lauf der Klassen M 30 bis M 45 über 5 900 Meter erreichte nach 19:28 Minuten der Tübinger Tobias Badel (M 35) als Erster das Ziel. Die Senioren M 50 und älter mussten anschließend 4 900 Meter laufen. Mit Matthias Koch (M 55) war auch hier ein Tübinger in 16:36 Minuten der Schnellste.

Die Kreisathleten konnten sich nicht in den Medaillenrängen platzierten. Schnellster in diesem Lauf war Alexander Leuchtner (Rastatter TV) als Vierter in M 50 in 17:15 Minuten. Ebenfalls auf Platz vier landete Harty Strack (Breitensport Sinzheim) bei den Männern M 7 0 in 23:19 Minuten. Rüdiger Warth (RTV) wurde in M 60 Neunter, Helmut Stroh (Mitternachtsläufer Bischweier) in M 65 Siebter. Im Team belegte er zusammen mit Reiß und Kohm Rang acht.

Bei den Seniorinnen konnten sich die W-40-Läuferinnen der LAG Obere Murg über zwei Goldmedaillen in ihrer Altersklasse freuen. Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) gewann den Lauf über 3 450 Meter souverän in 12:17 Minuten und holte sich den Titel. Zusammen mit Simone Gernsbeck-Scherer (14:19) auf Platz vier und Tanja Marx (14:30) auf Rang sechs liefen die LAG-Frauen in der Teamwertung mit elf Sekunden Vorsprung vor der TSG Ehingen auf Platz eins. Julia Bossert (SCL Heel) hatte sich zwischen die LAG-Athletinnen geschoben und bekam in 14:08 Minuten Bronze. (rawo)