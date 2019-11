Das nächste Unentschie den

Wie sehnlich sich der badische Fußball-Zweitligist mittlerweile einen Sieg herbeiwünscht, wurde schon dadurch offenbar, dass Trainer Alois Schwartz sich gegen Aue tatsächlich für die Spielvariante mit zwei Stürmern entschieden hatte, was Marvin Pourié einen Platz in der Startelf neben Phi-



lipp Hofmann eintrug. An Stelle von Christoph Kobald war zudem erwartungsgemäß Manuel Stiefler von Beginn an dabei, obwohl er nach wie vor Vaterfreuden entgegensieht. Trotz dieser durchaus offensiven Grundausrichtung hatte Schwartz seine Mannschaft mit dem Auftrag auf den Wildparkrasen geschickt, auf mehr Stabilität und Kompaktheit zu achten, um es so möglichst zu vermeiden, wie in den zurückliegenden Spielen einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen.

Sonderlich lange kamen die Badener diesem Auftrag indes nicht nach. Erst ganze sieben Minuten war die Partie alt, da zappelte der Ball einmal mehr im Netz hinter KSC-Keeper Benjamin Uphoff. Florian Krüger hatte den ersten Angriff der Gäste mit einem steilen Pass aus dem rechten Halbraum durch die Abwehrkette der Hausherren eröffnet, Jan Hochscheidt ihn, allein auf Uphoff zulaufend, auf der linken Seite und aus spitzestem Winkel mit dem 1:0 für Aue beendet.

Wieder einmal lagen die Badener also hinten. Und wieder einmal zeigten sie sich davon nicht übermäßig beeindruckt. In der Folge entwickelte sich ein durchaus munteres wenn auch fußballerisch eher mäßiges Hin und Her, ohne dass es vor beiden Toren wirklich gefährlich wurde. Das war erst in der 18. Minute wieder der Fall - und wieder wäre es um ein Haar nicht gut ausgegangen für die Badener: Um den Schuss aus der Drehung von Pascal Testroet noch abwehren zu können, brauchte es jedenfalls schon einen Klassereflex von KSC-Keeper Uphoff. Allein beim ihm konnte sich der Rest der Mannschaft dafür bedanken, nicht früh schon ein zweites Gegentor kassiert zu haben.

Doch auch davon ließen sich die Badener nicht wirklich beirren. Vielmehr übernahmen sie nun mehr und mehr die Spielkontrolle, nur an halbwegs brauchbaren Torchancen mangelte es ihnen weiterhin - und zwar bis zur 39. Minute, in der Marvin Wanitzek einen Eckball auf den in der Mitte lauernden Daniel Gordon schlug, den dieser per Kopf krachend an die Latte setzte.

Was gleich im Anschluss folgte, ist mittlerweile Usus in deutschen Fußballstadien, diesmal geschah es immerhin zum Vorteil des KSC: Ein Foul von hinten von Aues Torschütze Hochscheidt an Karlsruhes Marco Thiede bestrafte Schiedsrichter Sven Waschitzki zunächst mit Gelb, eine Entscheidung, die er auf Signal aus dem Kölner Videokeller revidierte und in Rot umwidmete.

So kam es, dass der KSC zwar mit einem Tor weniger, aber einem Mann mehr in die zweite Halbzeit gehen konnte. Zudem wechselte Trainer Schwartz Kyoung-Rok Choi gegen Lukas Fröde ein - und damit für seine Verhältnisse schon früh noch ein Stückchen mehr Offensivkraft.

Die Zeichen standen also auf Sturm - und so spielten die Badener nach Wiederanpfiff auf: Munter nach vorne - aber weiterhin ohne Glück im Abschluss. Als Sinnbild hierfür steht die 50. Minute, in der wieder Aluminium und Glück für Aue im Spiel war. Diesmal klatsche ein Distanzschuss von Wanitzek an den rechten Pfosten.

Der KSC jagte in der Folge weiter unermüdlich dem Ausgleich hinterher, Aue war mehr und mehr damit beschäftigt, diesen zu verteidigen. Eng wurden die Räume somit für die Hausherren, schwer war es ein Durchkommen zu finden - und gelang in der 64. Minute schließlich doch. Der erst zwei Minuten zuvor für Damian Roßbach ins Spiel gekommene Anton Fink brachte einen bereits abgewehrten Eckball von Wanitzek schließlich zum 1:1 im Auer Tor unter.

Die Stimmung auf der kalten Wildparkbaustelle wurde da von alleine heißer. Die Hausherren schienen nun endgültig die besseren Karten zu haben - und sie waren sichtbar und weiter mit viel Angriffsschwung bemüht, diese in den ersehnten Sieg umzumünzen. In der 83. Minute schienen sie diesem schon ganz nahe. Schiri Waschitzki hatte Elfmeter für die Badener gepfiffen - Pourié war nach einem Zupfer von Sören Gonther im Strafraum zu Boden gegangen - und wieder meldete sich Köln, diesmal zu Ungunsten des KSC. Nach kurzem Videostudium am Seitenaus nahm Waschitzki den Strafstoß zurück. Dem erneut tapfer bis zum Schluss anrennenden KSC machte es gestern zumindest den bereits in Reichweite liegenden Sieg zunichte. Stattdessen gab es das nun schon siebte Remis in Folge.

Karlsruher SC: Uphoff - Thiede (90.+3 Grozurek), Gordon, Pisot, Roßbach (62. Fink) - Fröde (46. Choi), Wanitzek - Stiefler, Lorenz - Pourie, Hofmann.

Erzgebirge Aue: Männel - Rizzuto, Mihojevic, Gonther, Dennis Kempe - Fandrich, Riese - Krüger (73. Daferner), Nazarov (80. Samson), Hochscheidt - Testroet (66. Zulechner).

Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen) - Zuschauer: 12.283- Tore: 0:1 Hochscheidt (7.), 1:1 Fink (64.) - Beste Spieler: Uphoff, Wanitzek - Fandrich, Gonther - Rote Karte: Hochscheidt (Aue) nach Videobeweis (41.) - Gelbe Karten: - Riese (4), Rizzuto (3), Männel (3).