TTC Rauental räumt ab

Bühlertal

Kampf um den Bezirkstitel Bühlertal (red) - In der Mittelberg-Sporthalle in Bühlertal werden am Wochenende die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend und der Aktiven ausgetragen. Bei den Aktiven wurden 92 Sportler gemeldet, im Jugendbereich liegen insgesamt 168 Meldungen vor (Foto: Archiv).

Bühl

Erster Punkt für TV Bühl Bühl (ti) - Tischtennis-Verbandsligist TV Bühl errang im Heimspiel gegen den TTC Willstätt mit einem 7:7 den ersten Punktgewinn in der laufenden Saison. Im ersten Spiel gegen den Tabellenführer Suggental lag lange eine Überraschung in der Luft, am Ende ging die Partie mit 6:8 verloren (Foto: toto).

Weisenbach

TV Weisenbach peilt Punkt an Weisenbach (ti) - Die Frauen des TV Weisenbach sind in der Tischtennis-Badenliga auswärts gefordert. Zumindest eine Punkteteilung peilt der TVW um Tanja Rath (Foto: fuv) im Gastspiel beim TTV Weinheim-West II an. Gamshurst muss derweil in Schefflenz ran.

Iffezheim

Warten auf den ersten Erfolg Iffezheim (ti) - In der Tischtennis-Verbandsliga wartet Aufsteiger TTC Iffezheim noch auf seinen ersten Sieg. Am Doppelspieltag unterlag Iffezheim gegen Oberschopfheim und Singen II. In der Landesliga verlor die Reserve der Spvgg Ottenau (Foto: fuv) gegen Oberharmersbach.