KRS-Team holt Tagessieg

Der kleine Verein aus dem Rebland meisterte diese große Herausforderung in gewohnter Manier und ließ keine Wünsche offen. Die enorme Akzeptanz zeigt sich unter anderem an den Teilnehmerzahlen. So waren etwa die komplette belgische Nationalmannschaft und der der spanische Meister am Start.

Traditionell eröffneten die kleinsten Radkünstler das Wettkampfwochenende. Aus den Händen von Baden-Badens Bürgermeister Roland Kaiser erhielten sie die Pokale und Ehrenpreise.

Der Sonntag gehörte den älteren Teilnehmern und Mannschaften. Svenja Fritz sicherte sich in einem starken Feld den fünften Platz in der weiblichen Elite, es siegte die Favoritin und WM-Teilnehmerin aus Belgien. Der VfH Worms kam mit seinen besten Schülermannschaften und sicherte sich den Tagessieg im 4er-Einrad der Schülerinnen vor den KRS-Mädels.

In den Jugendmannschaften zeigten sich die Varnhalter Frauen von ihrer besten Seite und siegten auf den Einrädern. Auf den Kunsträdern ist im Moment der RV Mainz-Ebersheim das Maß aller Dinge: Die amtierenden deutschen Meister siegten im 4er- und 6er-Kunstrad jeweils vor der einheimischen Equipe. Auf vier Kunsträdern zeigten die Vizeeuropameister aus Mainz einen tollen Vortrag. Als letzte Starter des Tages fuhr die jüngere Mannschaft aus Varnhalt motiviert bis in die Haarspitzen den besten Wettkampf ihrer Karriere und steigerte die eigene Bestleistung um über zehn Punkte. Damit sicherten sie sich ganz knapp vor Mainz-Ebersheim den Tagessieg in der Europaliga.

Für den KRS waren Svenja Fritz, Annika Fritz, Nele Strohmeier, Katharina Jörger, Emelie Bellinger, Amelie Kilian sowie Kathi und Mara Häberle am Start.

Am kommenden Sonntag beendet der KRS Rebland die Herbstsaison mit dem Turnier in Geispolsheim. (red)