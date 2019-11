Schlag auf Schlag

In der Liga warten diese Woche das Heimspiel gegen die Alpenvolleys Haching und am Sonntag das Derby in Rottenburg. Nächste Woche folgt dann "das doppelte Herrsching" mit Pokalviertelfinale am Mittwoch und Ligaspiel am Samstag. Doch zunächst gilt natürlich die ganze Konzentration dem heutigen Spiel gegen Unterhaching (20 Uhr, Großsporthalle).

"Unterhaching ist eigentlich eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen kann. Sie haben ihre Bestform aber wohl noch nicht erreicht", glaubt Verstappen, dass für seine Mannschaft gegen den Favoriten durchaus was drin ist. Zuletzt gewann Unterhaching zu Hause zwar glatt mit 3:0 gegen Aufsteiger Eltman, doch es war ein verbissener Kampf um jeden Punkt, wie Unterhachings Trainer Stefan Chrtiansky nach insgesamt 90 Spielminuten einräumen musste. Allein der erste Satz dauerte 39 Minuten und erst mit druckvollen Aufschlägen habe man den Gegner schließlich niederringen können. "Wenn man sich die Liga anschaut, dann ist das brutal, dass alle Teams so stark sind. Das macht es für die Clubs und Fans aber sehr attraktiv." Im Pokal war Unterhaching bereits überraschend bei Ligaschlusslicht Rottenburg mit 2:3 gescheitert, auch das bestätigt Verstappens Einschätzung, weshalb Bühls Trainer seiner Mannschaft durchaus einiges zutrauen kann.

"Wir spielen zu Hause, vor unseren Fans, und können durch die Erfolge im Pokal und in der Liga mit gutem Gefühl in dieses Spiel gehen." Er erwarte von seiner Mannschaft durchaus, dass sie mindestens an einem Punktgewinn schnuppern wird. Weniger wäre enttäuschend, zumal sein Team zuletzt ausgesprochen diszipliniert spielte und seine Chancen nutzte. "Wir hatten in Giesen eine gute Mischung aus Risiko und Spielkontrolle gefunden und es zwei Sätze lang super geschafft, den Rhythmus des Gegners zu brechen", lobte Verstappen sein Team für den überlegenen Auftritt in der Startphase des Spiels.

Dass nach der Zehn-Minuten-Pause und mit dem unerwartet klaren Erfolg im Kopf die Konzentration etwas flöten ging, war zwar ärgerlich, kommt aber selbst bei Topteams immer wieder vor. Letztlich habe seine Mannschaft aber Ruhe bewahrt, sich gut wieder ins Spiel reingekämpft und am Ende verdient gewonnen. Gegen Unterhaching dürften sich solch extreme Leistungsschwankungen wie in Giesen aber nicht wiederholen. "Da müssen wir von Anfang an wach sein und voll reingehen."

Positiv für Bühls Trainer ist natürlich auch, dass er Mittelblocker und Mannschaftskapitän Alpar Szabo in Giesen nochmals schonen konnte. "Er war dabei und hätte auch spielen können, wenn es wirklich nötig gewesen wäre. Doch die Jungs auf dem Feld haben es gut gemacht, so dass wir kein Risiko eingehen wollten." Inzwischen trainiert der Ungar wieder voll mit. "Seit Montag kann er wieder richtig springen und ist deshalb eine echte Alternative."

Freuen darf sich das Publikum in der Bühler Großsporthalle auf die frühere Stimmungskanone Flo Ringseis, der zwischen 2012 und 2014 das Bisons-Trikot trug und nach Zwischenstationen in Finnland und Frankfurt nun bei Unterhaching den Libero-Part übernommen hat.