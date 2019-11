Internationales Flair Rastatt ist zurück auf der Turnierlandkarte des Fechtens. Am Wochenende erwartet die Fecht-Abteilung des Rastatter TV eine volle Halle an der Jahnallee . Auch ausländische Gäste haben sich erneut angemeldet. "Eine Fechterin kommt sogar eigens aus Kopenhagen angereist, um bei uns einen Nachmittag zu fechten", berichtet Abteilungsleiter Rainer Volk.



Längere Wege zu Turnieren seien Fechter zwar durchaus gewohnt, "aber das ist schon ungewöhnlich." Erneut angemeldet haben sich auch Teilnehmer aus Elsässer Vereinen. "Die haben im vergangenen Jahr gemerkt, dass es sich lohnt, über die Grenze zu kommen", sagt der Hauptorganisator. Dass die ersten Drei jeder Wettkampfklasse mit einer Flasche Wein belohnt werden, sei indes nicht das Motiv für den Zuspruch: "Was ihnen gefiel, war der gemütliche Abend im Vereinslokal." Für das internationale Flair spricht, dass auf der Anmeldeliste auch Teilnehmer mit italienischen und bulgarischen Lizenzen stehen. Insgesamt rechnet der Verein mit gut 50 "Veteranen". Die Schätzung sei aber eher konservativ, so die Turnierleitung. Besonders gespannt sind die RTV-Fechter auf den Sonntag, wenn zum Kinder- und Jugendturnier aufgerufen wird. Es trägt dieses Jahr erstmals den Titel "Murgtal-Fencing-Turnier um den Volksbank-Cup". Denn in den vergangenen Monaten fand hinter den Kulissen eine intensive Suche nach Sponsoren statt - offensichtlich nicht erfolglos. Die Rastatter Matadore hatten Argumente: Die Nachwuchs-Wettkämpfe stehen erstmals auf der Liste der Qualifikationsturniere für die deutsche Meisterschaft. Das entschied der Südbadische Fechterbund im Frühjahr. "Wir haben deshalb einiges investiert in die Veranstaltung", berichtet die Abteilungsleitung. So wurde eine elektronische Turnier-Software beschafft, damit Siege und Niederlagen, Platzierungen und Ranglistenpunkte nach internationalem Standard eingetragen und an den Verband weitergemeldet werden. Eine weitere Premiere werden die Besucher in der Halle auf den ersten Blick erkennen: Die Wettkampfbahnen und die elektronische Trefferanzeige wurden modernisiert. "Wir haben einen Fecht-Ausrüster angesprochen, der sich für das Turnier interessiert hat", meinte Rainer Volk zum neuen "Outfit" der Halle. Das gesamte Material wird morgen aus Erfurt angeliefert und dann aufgebaut. Den frischen Status als Qualifikationsturnier werten die Trainer des Vereins als Wertschätzung ihrer Arbeit. "Zum ersten Mal seit vielen Jahren stellen wir fast 20 Starter bei einem Turnier", sagt Co-Trainer Bodo von der Trenck. Erst kürzlich nahm er gemeinsam mit RTV-Cheftrainer Emil Dan erneut Turnierreifeprüfungen vor - Voraussetzung für eine Teilnahme an Wettkämpfen unter dem Dach des Deutschen Fechterbunds. "Wir werden am Sonntag alle Hände voll zu tun haben, die Kids zu betreuen", sagt von der Trenck. Andererseits sei der "Heimvorteil" für den RTV-Nachwuchs aber auch nicht zu unterschätzen. Eine vertraute Umgebung dämpfe erfahrungsgemäß die Nervosität vor dem Wettkampf. (red)

