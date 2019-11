Fürs badische

Beim Bezirksdurchgang der diesjährigen deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in Rastatt haben sich die weibliche D- und B-Jugend des Schwimmteams des TV Bühl mit dritten Plätzen für das badische Finale qualifiziert, das Anfang Dezember in Leimen ausgetragen wird.

In der B-Jugend kamen laut Mitteilung Annalena Müller, Joelina Fichtner (beide Jahrgang 2004), Anina Metzinger, Marie Scholz und Stefanie Fiala (alle 2005) zum Einsatz. Das Team konnte jeweils in der 4 x 100-Meter-Freistil-, Brust-, Rücken- und Schmetterlingsstaffel direkt hinter den favorisierten Schwimmern aus Karlsruhe anschlagen. In der 4 x 100-Meter-Lagenstaffel kam der B-Jugend zu Gute, dass sie über vier Spezialisten verfügt. Am Ende wurde gar der Tagessieg gefeiert. Nach Auswertung der Vorkampfergebnisse landete das Bühler Team auf dem dritten Platz. Beim badischen Finale haben die Schwimmerinnen aus Heidelberg und Karlsruhe die beste Ausgangsposition. Für den anvisierten Podestplatz ist für die Bühler eine weitere Leistungssteigerung notwendig, denn auch die viertplatzierte Mannschaft aus Freiburg hat hohe Ambitionen.

Ebenfalls ein Anwärter auf die Medaillenränge im badischen Finale ist die weibliche D-Jugend in der Besetzung Juliane Leppert, Zoe Kühnen, Helena Langner, Amélie Ganier und Diana Simonova (alle 2008). Bereits beim Bezirksdurchgang kam es zu spannenden Rennen zwischen den Bühler und Rastatter Schwimmerinnen. Dieser Zweikampf wird sich auch in Leimen fortsetzen. Dort sind die Teams aus Karlsruhe und Freiburg klar favorisiert, heißt es weiter.

Beim Bezirksdurchgang war auch die gemischte E-Jugend (2010/2011) am Start. Das Team in der Besetzung Taisha Frey, Carla Dilger, Antonia Berndt, Latona Meier, Helena Kaiser, Malte Braun, Helena Wendenburg, Estefania Wolz und Johannes Riermeier belegte nach Addition aller Staffelzeiten den ersten Rang im Bezirk Mittelbaden. Für die jungen Schwimmer wird kein badisches Finale ausgetragen. In der Fernwertung mit den anderen Bezirken im Badischen Schwimm-Verband belegt der TVB Platz vier.

Sowohl die erste als auch die zweite männliche D-Jugend-Mannschaft sowie die erste männliche C-Jugend-Mannschaft des TV Bühl verpassten trotz teils sehr guter Einzelleistungen den Sprung ins badische Finale. Sie werden sich in den kommenden Trainingswochen daher auf die Wettkämpfe in Waghäusel und Karlsruhe vorbereiten und versuchen, die erzielten Zeiten auch in den Einzelrennen zu bestätigen, heißt es abschließend. (red)