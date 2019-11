Debüt für das Nationalteam

Für Xenia Kölmel war es eine Premiere: Die 17-Jährige, die derzeit bei der SG Schorndorf in der zweiten Bundesliga im Badminton aufschlägt, wurde erstmals in den Kader der Jugendnationalmannschaft berufen. Die Bad Rotenfelserin sicherte je einen Punkt gegen den amtierenden Europameister Frankreich. In sieben Partien, darunter jeweils zwei Frauen- und Männereinzeln, gemischtes Doppel und jeweils ein Frauen- sowie Männerdoppel, trat sie an.

Kölmel, die mit sechs Jahren in Rastatt anfing, zog mit 15 aufs Sportinternat in Mülheim an der Ruhr, um am Stützpunkt des Bundestrainers trainieren zu können. Dort besucht die Schülerin ein Sportgymnasium. Auf Vereinsebene ist Kölmel dem Landesverband BWBV treu geblieben. In ihrer zweiten Saison hat sie sich bei der SG Schorndorf in der zweiten Bundesliga etabliert.

Auch Bundestrainer Matthias Hütten findet lobende Worte für die Teenagerin. Sie habe das Potenzial für einen Wechsel in die Fraueneinzel-Gruppe der Nationalmannschaft. In Bietigheim-Bissingen durfte sie im zweiten Einzel antreten. Der Französin Alicia Huynh ließ sie dabei keine Chance. Kölmel machte kaum Fehler und spielte sehenswerte Finten und Angriffsbälle. Den ersten Satz entschied sie mit 21:6. An diese Leistung knüpfte sie auch im zweiten Satz nahtlos an, sodass auch dieser mit 21:10 an die Badenerin ging. Somit sicherte Kölmel die zwischenzeitliche 3:1 Führung. "Ich musste mir jeden Ballwechsel erkämpfen. Es war nicht so leicht", meinte sie.

Ob dieser guten Leistung wurde ihr am zweiten Tag des Ländervergleichs das erste Einzel anvertraut. In Lahr lief es hervorragend fürs deutsche Team. Mit 7:0 feierten sie einen umjubelten Erfolg. Für Xenia Kölmel wurde dieses zweite Duell zu einem "Heimspiel". 25 Mitglieder ihres alten Vereins BV Rastatt unterstützten die 17-Jährige.

Obwohl sie diesmal einen unglücklichen Start hatte und schnell mit 8:16 in Rückstand geriet, bewahrte sie die Ruhe, trumpfte mit sehenswerten Gewinnschlägen auf, stellte die Fehler ein und drehte die Partie zu ihren Gunsten. Mit 21:18, 21:10 ließ sie Emilie Vercelot keine Chance. "Man kann Spiele immer noch drehen. Ich wusste, wenn ich meine Fehler einstelle und gut spiele, kann ich rankommen.", resümierte sie.

Ähnlich überzeugend lief es für die Bad Rotenfelserin in dieser Saison bei Einzelwettkämpfen. So gewann sie erst vor wenigen Wochen die zweite deutsche Rangliste der aktiven Frauen in der Einzelkonkurrenz in Bonn und holte Bronze an der Seite ihrer Doppelpartnerin. In Belgien belegte sie bei den Junioren bei den International Yonex Open den zweiten Platz im Einzel.