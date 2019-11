Weiler lässt Amann keine Chance

Im Halbfinale waren die vier topgesetzten Spieler unter sich: Weiler hatte sich gegen den Bühlertaler Anton Kirsamer die Finalteilnahme gesichert, Amann rang in einem engen Fünfsatzmatch Mattia Durante (TV Bühl) nieder. Im Endspiel der Jungen U18 B standen sich mit Cedric Menges und Sebastian Koska zwei Jugendspieler des TTC Rauental gegenüber. Menges behauptete sich nach drei Sätzen. Im Doppel der Jungen U 18 standen am Ende Amann/Weiler gemeinsam ganz oben auf der Siegertreppe. Im Endspiel triumphierten die Favoriten über Arnor Andreas/Vincent Westermann (TTC Rauental) mit 3:1.

Ein packendes Finalspiel mit zwei herausragenden Spielern wurde im U-15-Wettbewerb geboten. Der Ötigheimer Melih Özdemir und der Ottenauer Lorenz Bracht zogen hier die Zuschauer in ihren Bann. In einer Klassepartie gewann Özdemir den ersten und dritten Durchgang, Bracht erzwang mit einem 11:6-Sieg das 1:1 und mit einem deutlichen 11:2-Sieg den Entscheidungssatz, in dem dann Özdemir der große Wurf zum Gesamtsieg gelang. An der Seite seines Ötigheimer Vereinskameraden Antonio Scherer sicherte sich Özdemir gegen Bracht und Maurice Wolf (TV Lichtental) den Titel im Doppel.

Moritz Konrad vom TV Lichtental gewann den Titel der Jungen U 13 mit nur einem Satzverlust im gesamten Turnier. Der Favorit in dieser Altersklasse rang im Endspiel Jonas Langenbach (TV Weisenbach) in drei Sätzen nieder. Im Doppel durfte sich Konrad über den zweiten Titel freuen, für Partner Langenbach war es zumindest am Ende ein versöhnlicher Turnierabschluss.

Ins Finale der Jungen U 11 Finale zogen mit Daniel Gibs (TTF Rastatt) und Kay Schaufler (GTM Rheinmünster) die beiden topgesetzten Spieler ein. Nach einem knappen 11:9-Sieg gelang Schaufler mit 11:5 die 2:0-Satzführung. Von dem 11:8-Anschlusspunkt von Gibs zeigte sich Schaufler wenig beeindruckt und sicherte sich mit 11:7 den Turniersieg. Im Doppel dominierten die beiden Einzel-Finalisten gemeinsam die Konkurrenz.

Bei den Mädchen U 18 setzte sich Frauke Herm (Rastatter TTC) im Endspiel gegen Nina Reck (TV Bühl) im Entscheidungssatz mit 11:8 durch und sicherte sich die Meisterschaft. Reck lag mit 2:0 Sätzen vorn, hatte am Ende aber keine Siegchance. Im Halbfinale hatte Reck die Mitfavoritin Julia Bauer (TTV Bühlertal) aus dem Rennen geworfen, Herm hatte gegen Lea Schorpp (TuS Durmersheim) beim 3:0-Sieg keine Probleme. Das Doppel gewannen die Favoritinnen Bauer/Herm, die im Turnierverlauf in allen Spielen ohne Satzverlust blieben.

Angelina Credo von den TTF Rastatt schaltete bei den Mädchen U 15 in der Vorschlussrunde Nina Rath (TV Weisenbach) mit 12:10 im fünften Durchgang aus und nahm auch im Finale gegen Nina Lutz (TTC Muggensturm) den Entscheidungssatz zu Hilfe, um am Ende knapp mit 11:9 zu triumphieren. Im Doppel hatten hier Rath/Julia Dieterle vom TV Weisenbach die Nase vorn. Mit Lina Kruse (TV Bühl) und Emma Konrad (TV Lichtental) hatten sich die zwei favorisierten Spielerinnen im U-13-Wettbewerb für das Finale qualifiziert. Kruse erkämpfte sich mit einem Dreisatzsieg den Titel. Überraschend war der Ausgang in der Doppelkonkurrenz: Das Siegerduo Elisabeth Stil/Aleta Iovu hatte niemand auf der Rechnung.

Ganz eng ging es auch im Finale der Mädchen U 11 zu: Emilia Di Miceli vom TV Gernsbach hatte nach vier Sätzen gegen Alma Rodriguez (TTC Rauental) das bessere Ende für sich. Rodriguez revanchierte sich im Doppelfinale an der Seite von Lara Herrmann mit einem umkämpften Fünfsatzsieg gegen Di Miceli/Evelina Kriger. (ti)