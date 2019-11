Vom Jagen und Sammeln

Neben Tabellenführer Offenburger FV ist die Hurle-Elf derzeit die Mannschaft der Stunde im südbadischen Oberhaus. Starke 16 Zähler sammelten Sebastian Keller, Niclas Metzinger und Co. in den vergangenen sieben Partien. Vom letzten Platz ging es rauf auf Rang zehn, sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. "Es ist eine schöne Momentaufnahme, die sich die Jungs verdient haben. Momentan erweisen wir uns tatsächlich als Punktesammler. Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen bis zur Winterpause noch so viele Zähler wie möglich ergattern", sagt SVB-Trainer Johannes Hurle, der Träumereien nach oben sofort in die Schranken weist: "Wir schauen nicht auf die Tabelle, und wenn, dann nur nach unten."

Gegen Donaueschingen zeigte sich der 29-Jährige vor allem von der Diszipliniertheit und Ordnung seiner Mannschaft beeindruckt, obwohl das Spiel mit dem Ball "erste Halbzeit nicht so gut war", findet Hurle. "Wir sind aber geduldig geblieben und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen." Ein Sonderlob verteilt der Realschullehrer an den erst 19-jährigen Torhüter Niklas Cholewa, der den verletzten Stammkeeper Christian Gudera blendend vertrat, als i-Tüpfelchen beim Stand von 2:0 gar einen Elfmeter parierte. "Niklas hat das klasse gemacht. Christian hat jetzt drei Wochen Sportverbot, trotzdem kommt er zu jedem Training, unterstützt die anderen beiden Keeper bei den Einheiten. Dies steht sinnbildlich gerade für unseren Teamspirit", sagt Hurle.

Eben diesen braucht der SVB auch morgen beim SC Lahr, der sich in den vergangenen beiden Wochen als Mittelbadenschreck erwiesen hat: Erst den 1. SV Mörsch 7:0 weggeputzt, dann die Kuppenheimer Heimserie von 17 Spielen ohne Niederlage mit einem 2:0 beendet. "Die haben in Kuppenheim mal richtig abgeliefert, richtig abgezockt gespielt. Da kommt ein riesen Brett auf uns zu, nach Pfullendorf wohl die größte Hausnummer derzeit auswärts", zeigt Hurle Respekt vor SCL-Kapitän Johannes Wirth, Stürmer Janosch Bologna und Co. Das Erfolgsgeheimnis, um auch in Lahr zu bestehen?

Kompaktheit in der Defensive, Laufbereitschaft im Spiel ohne den Ball und gute Umschaltmomente generieren. "Aber nur auf Umschaltmomente zu hoffen, wird nicht reichen. Wir müssen auch eigene Spielanteile haben, sonst wird es für Körper und Geist schwer, wenn man nur die ganze Zeit hinterher rennt. Mit einem Punkt wäre ich bereits zufrieden", erklärt Hurle, der bis auf die Langzeitverletzten Moritz Keller und Andreas Fianke wohl alle Mann an Bord haben wird.

Verstecken muss sich der SV Bühlertal gegen den SCL (Rangachter mit 19 Punkten) freilich nicht, die Erfolgsserie von drei Siegen in Serie gibt Selbstvertrauen ohne Ende - und der Erfolgshunger der Mittelberg-Meute ist noch lang nicht gestillt, das nächste "Opfer" bereits anvisiert.