Zwei mit Spitzenwerten

Rastatt

TTC Rauental peilt Rang zwei an Rastatt (red) - In der Tischtennis-Landesliga peilt der TTC Rauental am Wochenende Tabellenplatz zwei an. Die Voraussetzung: Heimsiege gegen TTSF Hohberg II und gegen den TTC Renchen. Auch für den TTC Iffezheim steht in der Verbandsliga ein Doppelspieltag an (Foto: Archiv). »

Baden-Baden

A-Süd-Duo weiter im Gleichschritt? Baden-Baden (red) - In der Fußball-Kreisliga A Süd strebt das punktgleiche Führungsduo SV Sasbachwalden und der SV Sinzheim II den nächsten Dreier an. Der SVS bekommt es mit dem Rangsechsten Gamshurst zu tun, Sinzheim gastiert beim Schlusslicht Kickers Baden-Baden (Foto: fuv). »

Bühl

Bühl kann auf Rang zwei vorrücken Bühl (red) - Sechs Siege in Folge haben den schlecht in die Saison gestarteten Fußball-Landesligisten VfB Bühl (Foto: Seiter) auf Tabellenplatz drei katapultiert. Jetzt kann es sogar noch eine Stufe höher gehen: Im Erfolgsfall zu Hause kann der Zweite SC Hofstetten überflügelt werden. »