Neuer Trainer, neuer Schwung

Benny Hofmann, Spielertrainer der SG Muggensturm/Kuppenheim (12:4), mit der er am Sonntag in der Steinbacher Sportschule gastiert, hat die SG Steinbach/Kappelwindeck zusammen mit seinem Trainerkompagnon Niki Wagner in Hofweier beobachtet - und war beeindruckt vom erfrischenden Auftritt des Teams von Neutrainer Sigurjon Sigurdsson: "Der hat neuen Schwung reingebracht", lobt Hofmann sein Gegenüber.

Vor allem eine Maßnahme hat sich bisher bezahlt gemacht: Seit Youngster Jeremias Seebacher als Spielmacher agiert, ist die Offensive der SG deutlich weniger statisch und damit schwerer auszurechnen. Weil auch Johannes Höll im rechten und Stefan Schmitt im linken Rückraum verlässlich einnetzen, rechnet Hofmann mit einem "sehr spannenden, sehr engen Spiel" und freut sich auf ein "richtig schönes Derby". Dabei hat MuKu in der Vergangenheit in Steinbach selten besonders gut ausgesehen, doch angesichts der bisher sehr starken Saison fährt die SG mit Selbstvertrauen ins Rebland. Daran ändert auch die jüngste Niederlage im Topspiel gegen Hofweier nichts. Vielleicht auch deshalb, weil der HGW am vergangenen Samstag schlichtweg die bessere Mannschaft war. "Ihr Sieg ging vollkommen in Ordnung, das müssen wir akzeptieren", so Hofmann, der am Sonntag auf den grippekranken Robin Welzer verzichten muss.

Auch SG-Trainer Sigurdsson kann vor dem Derby personelle Unwägbarkeiten nicht gänzlich ausschließen, einige Spieler sind vergrippt oder anderweitig angeschlagen, "aber ich hoffe, dass alle am Sonntag dabei sein werden", so der Isländer. Sein Matchplan ist kurz und knackig: "Daheim zwei Punkte holen!"

Das hat auch Phönix Sinzheim (10:8) vor. Und auch in diesem Fall ist die Ansage des Trainers Kalman Fenyö vor dem Heimspiel morgen gegen den TuS Oberhausen unmissverständlich: "Zwei Punkte sind eigentlich Pflicht!" Das einschränkende Wörtchen "eigentlich" ist der nach wie vor extrem dünnen Personallage der Feuervögel geschuldet.

Personell hat Ralf Ludwig derweil keine Sorgen, heute Abend beim TuS Altenheim sind alle Mann an Bord. Dafür hat der Trainer des TuS Helmlingen (5:13) aktuell ganz andere Probleme, konkret: wenig Punkte. Jüngst zahlte seine stark verjüngte Truppe Lehrgeld im Kellerduell gegen Köndringen II. Dennoch sieht der Coach sein Team vor dem heutigen Duell beim favorisierten TuS nicht chancenlos. Er gibt allerdings zu: "Wenn Altenheim die Leistung der vergangenen zwei Spielen abrufen kann, wird es äußerst schwer, dort etwas zu holen."