Volle "Hütte" und ein heißer Kampf

Schon der 3:1-Sieg der Netzhoppers am Mittwoch in Frankfurt hat bei Verstappen für hoch gezogene Augenbrauen gesorgt und auch das klare 3:0 Rottenburgs in Eltman war zumindest in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden, als ab er am Donnerstag noch der 3:0-Sieg Herrschings in Düren hinzu kam, sah sich der Holländer vollauf bestätigt. Die Teams seien in dieser Spielzeit leistungsmäßig so dicht zusammen, dass es praktisch an jedem Spieltag Überraschungen geben werde. Die Bisons gehörten am Mittwoch nicht zu den Teams, die überraschen konnten. "Wenn wir nicht selbst daran glauben, dann wird es nichts", haderte er mit einigen Situationen, in denen seine Spieler zu früh zufrieden waren. "Es reicht nicht, gute Aktionen zu zeigen, man muss auch den Punkt machen. Die Bälle dürfen nicht nur gut, sie müssen perfekt kommen." Verstappen vermisste den letzten Biss, dazu kamen taktische Mängel, die bis zum morgigen Spiel in Rottenburg abgestellt werden sollen.

Dass dieses Spiel ein ganz schweres wird, daran lässt der Bison-Trainer keinen Zweifel. "Rottenburg wird nach dem Sieg in Eltman total heiß sein. Die sind stabiler als in den zurückliegenden Jahren und haben sich zudem noch kurzfristig mit Ramon Martinez, einem holländischen Außenangreifer, verstärkt." Er registriere aufmerksam, dass die Konkurrenz - nicht nur Rottenburg - in den zurückliegenden Tagen personell nachgelegt habe. Das bestärkt Verstappen aber nur in der Forderung an sein Team, noch konsequenter aufzutreten, sich noch stärker auf den nächsten Spielzug zu fokussieren. "Wir können uns nicht erlauben, einen Gang zurück zu schalten. Wir müssen immer 100 Prozent bringen und trotzdem gelassen bleiben." Dies umso mehr, da die Bisons nach dem Sieg der Netzhoppers in Frankfurt in der Tabelle auf den neunten Rang abrutschten und damit aus den Playoff-Plätzen herausfielen.

Hinzu kommt, dass Rottenburg nach dem Sieg in Eltmann punktetechnisch mit den Bisons gleichzog. Wer morgen verliert, ist erst mal raus aus dem Rennen um die ersten acht Plätze. Das ohnehin schon immer sehr emotionale Baden-Württemberg-Derby bekommt damit zusätzliche Brisanz. Zwar schieben die Rottenburger Verantwortlichen die Favoritenrolle im Derby "klar" den Bühlern zu, doch Verstappen lässt sich auf solche Spielchen nicht ein. Rottenburg hat Heimrecht und ist zudem erstmals seit Jahren wieder konkurrenzfähig auf der Libero-Position besetzt. Der Japaner Taichi Kawaguchi entnervte mit exzellenter Annahme und guter Feldabwehr die Angreifer Eltmans fast im Alleingang.

Bühl muss sich morgen in der Tübinger Paul Horn-Arena auf eine mit womöglich mehr als 2 000 Zuschauern voll besetzte "Hütte" und einen ganz heißen Kampf einstellen.