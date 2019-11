Showdown im Allgäu

Am letzten Wettkampftag der Saison in der zweiten Bundesliga fahren die Bühler Kunstturner ins Allgäu. Der TV Bühl steht als Überraschungsaufsteiger des Vorjahrs zusammen mit Buttenwiesen und Monheim punktgleich am Tabellenende und hat noch die Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. "Für uns ist es schon ein großer Erfolg, dass das Rennen am letzten Wettkampftag noch offen ist. Wir sind unserem Motto ja treu geblieben und haben darauf verzichtet, einen internationalen Spitzenturner oder einen hochkarätigen nationalen Turner zu verpflichten, sondern haben drei Nachwuchsturner in die Bundesliga-Riege integriert", erläutert Abteilungsleiter Ralf Fäßler die Ausgangssituation.

Die direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt aus Buttenwiesen und Monheim, beide Vereine übrigens mit Erstligaerfahrung, haben ein deutlich besseres Geräteverhältnis, das die Bühler Mannschaft nicht mehr aufholen kann. Andererseits hat Bühl mit der TG Allgäu ein Team aus dem Mittelfeld vor der Brust, während die anderen beiden Vereine es mit den beiden Topteams der Liga zu tun bekommen.

Ein Blick auf die Ergebnisse des vergangenen Wettkampftags zeigt jedoch, dass die TG gut zehn Punkte schwieriger turnt als die Lugauer-Equipe, was sich entsprechend in den Endwertungen fortsetzt. Zwar lässt das Scoresystem Raum für die eine oder andere taktische Finesse, aber bei diesem Unterschied in der Substanz der Übungen ist die Riege aus der Zwetschgenstadt schon auf Fehler der Konkurrenten angewiesen. "Im Normalfall sollte das am Ende ein Vorteil von bestimmt 30 Scorepunkten zugunsten der Allgäuer sein, aber unser Sieg gegen Buttenwiesen war eigentlich auch nicht möglich und trotzdem haben wir es gepackt", erläutert Taktikchef Jan Lugauer. (ott)