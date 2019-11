Eine Serie wird reißen

Neuer Tabellenzweiter ist deshalb und aufgrund der besseren Tordifferenz der TuS Hügelsheim. Der verfügt über die derzeit beste Offensive der Liga (42 Tore) und müsste seine beste Platzierung im bisherigen Saisonverlauf morgen zu Hause gegen Bühl II (Elfter) eigentlich problemlos verteidigen können. Auch Sinzheim II und Sasbachwalden haben am 14. Spieltag Heimrecht. Der Ligaprimus gegen die zweite Mannschaft des SV Ulm (Achter), der neue Tabellendritte gegen Achern (Sechster). Das ist auch das Spitzenspiel dieses Spieltages. Der VfR hat in den vergangenen vier Spielen zehn Punkte eingefahren, am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Varnhalt jedoch nur 0:0 gespielt. "Die Punkte, die wir in diesem Spiel haben liegen lassen", sagt Carlo Fusaro, Acherns Vorstand Sport, "müssen wir uns jetzt in der AldeGott-Arena holen. Das ist ein richtungsweisendes Spiel für uns." Die Wahrscheinlichkeit, dass das Schlusslicht, die Kickers Baden-Baden, seinen ersten Punktgewinn (1:1 in Bühl) in seinem Heimspiel gegen Weitenung bestätigen kann, ist realistisch betrachtet nicht sehr hoch.

Auch der Tabellenführer der Kreisliga A, Staffel Nord, der VFB Gaggenau (55:11 Tore), ist noch ungeschlagen und sollte dies auch morgen in Staufenberg (Achter) auch bleiben, denn die Gastgeber (29:37) gehören defensiv zu den schwächsten Teams der A Nord. Das Topspiel bestreiten Obertsrot (Dritter/30 Punkte) und Iffezheim (Zweiter/32). "In dieser Liga gibt es kaum schwierigere Spiele als in Obertsrot", sagt Gästetrainer Axel König. "Trotzdem: Wir sind gut drauf, seit elf Spielen ungeschlagen und spielen beim FCO auf Sieg." Das ist nachvollziehbar. Denn der FVI hat auswärts bisher noch keinen einzigen Punkt liegenlassen. Aber auch die Hausherren können auf eine stattliche Serie verweisen. Die Mannschaft von Trainer Angelo Marotta hat siebenmal hintereinander gewonnen und möchte den achten Sieg folgen lassen - und damit auf Tabellenplatz zwei vorrücken. Auch die Auseinandersetzung zwischen Rastatt 04 (Sechster/23 Punkte) und dem SV Au am Rhein (Vierter/26) verspricht sehr interessant zu werden.

Mit drei Siegen in drei Spielen führen Würmersheim II (15:1 Tore) und Scherzheim (11:3) die Tabelle der Kreisliga B, Staffel 4 an. Scherzheims Aufgabe am vierten Spieltag in Durmersheim (Zehnter) sieht auf dem Papier etwas einfacher aus, wie die des Spitzenreiters in Greffern (Fünfter). Die SG Stollhofen/Söllingen (Dritter) ist in ihrem Heimspiel gegen den Vorletzten Weisenbach klarer Favorit. Gespannt darf man auf den Ausgang des Duells der Tabellennachbarn OSV Rastatt (Neunter/zwei Punkte/7:8 Tore) und SV Michelbach (Achter/drei/6:10) sein. In der B 2 hat der SVM zu Hause 5:0 gegen den OSV gewonnen.

In der Kreisliga B, Staffel 5 gibt es am dritten Spieltag zwei "Wiederholungen" aus der B 3. Spitzenreiter Wintersdorf, die einzige Mannschaft die bisher zweimal gewonnen hat, ist in Altschweier zu Gast. In der B 3 war das mit 6:2 eine klare Angelegenheit für den gastgebenden SVA. Und der Tabellenzweite Baden-Baden empfängt den SV Bühlertal II. Auch der Sport-Club setzte in der B 3 sein Heimrecht in einen klaren 5:1-Erfolg um. (fal)