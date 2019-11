Pflichtsieg für HSG?

Legt man die Minuspunkte zugrunde, dann hat sich in der Handball-Bezirksklasse ein Spitzenduo gebildet. Wenn man dann noch miteinbezieht, dass sowohl die HSG Hardt (12:2) als auch die SG Muggensturm/Kuppenheim II (10:2) ihre einzige Niederlage jeweils in einem Duell mit einem direkten Konkurrenten um den Aufstieg kassierten, verfestigt sich dieser Eindruck. Nur diese beiden Topteams haben sich bislang noch keinen überraschenden Punktverlust geleistet.

Beim Tabellenführer besteht an diesem Wochenende kaum die Gefahr des ersten Ausrutschers - beziehungsweise wenn, dann wäre es der größtmögliche. Denn die HSG Hardt um Marvin Volz (Foto: Archiv) hat heute in Bietigheim das nach sieben Spielen noch punktlose Schlusslicht SG Steinbach/Kappelwindeck III (0:14) zu Gast. Verga ngenes Wochenende konnte bereits die zweite Garnitur der Rebland-SG dem Landesliga-Absteiger nicht das Wasser reichen. Der hochverdiente 31:20-Auswärtssieg basierte auf einer starken HSG-Abwehr. Dementsprechend rechnet Coach Martin Ehrentraut nicht nur mit den nächsten beiden Punkten, sondern auch mit einer deutlichen Angelegenheit: "Nachdem wir bei der SG Steinbach/Kappelwindeck II souverän gewonnen haben, gehe ich von einem klaren Heimsieg aus."

Bei der Reserve der SG Muggensturm/Kuppenheim verhält es sich genau andersrum: Auf die Partie gegen die dritte Mannschaft der SG Steinbach/Kappelwindeck, die man nach ein paar Anlaufschwierigkeiten mit 35:23 für sich entschied, folgt nun das Aufeinandertreffen mit dem Zweitteam. Für das Duell mit dem Tabellenfünften (7:5) sieht Trainer Ralf Bernhard seine Schützlinge angesichts des bisherigen Saisonverlaufs "bestens gerüstet".

Zurückgemeldet haben sich zuletzt die Panthers Gaggenau (8:6), die sich gegen den Topfavoriten Großweier (12:6) mit 26:21 behaupteten. Dieses Erfolgserlebnis gilt es nun nach Ottersweier (7:7) mitzunehmen und gegen die TSO-Reserve "genau die Dinge in die Waagschale zu werfen, die gegen den TuS zum Erfolg geführt haben", fordert Christian Kohlbecker - und zählt auf: ein couragierter und motivierter Auftritt sowie eine bewegliche und stabile Defensive. Nur mit zwei weiteren Punkten auf der Habenseite bleiben die Murgtäler in der erweiterten Spitzengruppe. "Das muss das Ziel sein", betont der Coach, der davon ausgeht, dass die TSO seine Truppe "die vollen 60 Minuten fordern wird".

Die Panthers-Reserve (5:7) tritt beim TuS Memprechtshofen (4:8) an. Die "Römer" standen auswärts bislang vor hohen Hürden, ihre beiden Heimspiele aber haben sie gewonnen. Daran soll sich heute Abend nichts ändern, zumal man im Erfolgsfall an den Gästen vorbeiziehen würde. Die Panthers wiederum haben den Ansporn, sich mit einem Auswärtssieg ins gesicherte Mittelfeld verabschieden zu können. Die HSG Hardt II (3:11) und die HSG Murg (6:6) komplettieren den Spieltag. Beim Vorletzten peilen die Murgtäler ihre ersten beiden Auswärtszähler an. (mabu)