Steinke-Treffer löst Ekstase aus

Das Spiel ähnelte dabei dem ersten Aufeinandertreffen Anfang Oktober: Bietigheim war von Beginn an anzumerken, dass sie ihre Siegesserie in Hügelsheim gerne fortsetzen wollten, entsprechend druckvoll kamen sie aus der Kabine. Im Powerplay rettete der Pfosten für Häberle. Auf der anderen Seite waren in der sechsten Minute die Gastgeber erfolgreich: Denis Friedberger setzte sich über die rechte Seite durch und legte in den Rücken der Abwehr ab auf Noel Johnson, der flach die Führung markierte. Er war es auch, der in der 15. Minute durch einen Check von Timo Heintz niedergestreckt wurde, wofür der Übeltäter mit einer Matchstrafe belangt wurde.

Im Mittelabschnitt begannen die Rhinos mit einem Pfostenschuss, ehe Bietigheim das Heft in die Hand nahm und durch Mathias Vostarek zum Ausgleich gelangte (24.). Die Rhinos waren in dieser Phase meist einen Schritt zu langsam, was die Gäste aber nicht weiter ausnutzen konnten. Ein toller langer Pass von Graham Brulotte auf Raphael Diebold, der alleine vor dem Tor Keeper Viktor Laveuve tunnelte, brachte die Rhinos in der 30. Minute erneut in Front. Doch die Steelers blieben bissiger und konnten in Überzahl durch Lukas Traub egalisieren.

Der Schlussabschnitt sollte die Fans für die zuvor eher zerfahrenen 40 Minuten entlohnen: Auch begünstigt durch viele Powerplay-Situationen gab es haufenweise Torszenen auf beiden Seiten. Den Auftakt machten die Hausherren: Brulotte hielt mit Glück den Puck im Angriffsdrittel und fand Lars White völlig freistehend, der aus der Drehung den Puck zum 3:2 in die Maschen schoss (44.). Bietigheim antwortete, scheiterte aber immer wieder an Häberle, der wie sein Gegenüber Laveuve einen bärenstarken Tag hatte. In der 50. Minute parierte erst Häberle, den Gegenzug entschärfte Laveuve gegen Martin Vachal, ehe Traub auf der anderen Seite doch zum dritten Mal den Ausgleich schaffte. Nun war es ein hochklassiges Spiel mit offenem Visier. Rauf und runter gingen beide Teams, voll auf Sieg gepolt. Als die meisten Zuschauer schon mit einem Penaltyschießen rechneten, fand Björn Groß mit einem Pass über das ganze Feld Vachal an der gegnerischen blauen Linie. Dieser hielt den Puck und legte auf den heraneilenden Steinke ab, der nur noch den Schläger hinhalten musste und den Siegtreffer erzielte (60.). Mit diesem Sieg - dem fünften in Folge - setzten sich die Rhinos erstmals an die Tabellenspitze. (ndm)