"Ein toller Erfolg"

"Man kann es als naiv bezeichnen, wenn man sich nach einem Überraschungsaufstieg in die zweite Liga nicht von außen verstärkt. Wir halten es vor allem für authentisch und haben in dieser Saison mit unserer gewachsenen Mannschaft einen phänomenalen Zuspruch von unserem Publikum bekommen", resümierte Abteilungsleiter Ralf Fäßler, der auf mehr als 1 500 begeisterte Zuschauer bei den Heimwettkämpfen zurückblicken kann.

Im Allgäu hatte man theoretisch noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt gehabt, doch die Besetzung des TVB-Kaders war zum Abschluss noch einmal kräftig durcheinandergewirbelt worden. Auf der Ausländerposition hatte man kurzfristig den 18-jährigen Thomas Scott aus England verpflichtet, der zwar gute Anlagen zeigte, aber sichtlich nervös an den Geräten agierte. Unterm Strich holte er sechs Scorepunkte mehr als er abgab, während die Gastgeber auf der Ausländerposition eine Nettobilanz von 25 Scorepunkten zu verzeichnen hatten. Zudem konnten die jungen Väter Pascal Weiß und Alexander Fortmeier verständlicherweise nicht mit in die Panorama Arena nach Wiggensbach fahren.

Entsprechend waren wieder die Nachwuchsturner stärker gefordert. "Natürlich sind die Jungs in der zweiten Liga noch nicht voll konkurrenzfähig, aber erstens ist die Erfahrung natürlich Gold wert für die weitere Entwicklung und zweitens nehmen sie jetzt eine super Motivation mit in die zahllosen Trainingseinheiten", merkte Teammanager Jan Lugauer an. Insgesamt waren die abgeklärten Gastgeber klar überlegen, hatten die schwierigeren Übungen geboten und waren dabei noch extrem sauber und stabil. Dadurch konnten die Allgäuer ihre Vorteile auch taktisch voll ausspielen. Zu spüren bekam dies besonders Jan Fäßler, der mit 70,2 Punkten einen sehr guten Sechskampf ablieferte, aber praktisch immer gegen den Ausländer der TG ran musste.

Enger Durchgang



am Boden



Relativ eng war noch der Durchgang am Boden (6:5), den man ohne den Sturz von Scott sogar gewonnen hätte. Nach einigen sehr klaren Geräteentscheidungen war zum Abschluss das Reck mit 7:4 Scorepunkten noch einmal knapper. Nach den vier Scorepunkten von Jan Lugauer zum Start konnten die Turner im TVB-Trikot aber kein weiteres Duell für sich entscheiden.

Ein Blick in die Gesichter der Zwetschgenstädter zeigt, dass man nach einem Jahr in der zweiten Bundesliga offensichtlich mit sich im Reinen ist und mit der eigenen Leistung sehr zufrieden. Entsprechend fiel auch das Saisonfazit von Cheftrainer Gerd Lugauer aus: "Teamgeist überragend. Leistung toll. Stimmung in der Halle super, treue Fans gewonnen: Ich würde sagen, das Abenteuer zweite Bundesliga war trotz Abstieg ein toller Erfolg." (ott)