MuKu aus der Halle gefegt

Rastatt

Fechtturnier des Rastatter TV Rastatt (red) - Rastatt ist zurück auf der Turnierlandkarte des Fechtens. Am Wochenende erwartet die Fecht-Abteilung des Traditionsvereins Rastatter TV eine volle Halle an der Jahnallee . Auch ausländische Gäste haben sich laut Mitteilung erneut angemeldet (Foto: RTV).

Gaggenau

Panthers schlagen Spitzenreiter Gaggenau (red) - Die Panthers Gaggenau haben sich in der Handball-Bezirksklasse zurückgemeldet: Die Murgtäler behielten gegen den bisherigen Tabellenführer Großweier mit 26:21 die Oberhand. Dadurch übernahm die HSG Hardt die Spitze, die gegen die Rebland-SG II siegte (Foto: Archiv).

Kuppenheim

MuKu fehlt die Durchschlagskraft Kuppenheim (moe) - Die Handballer der SG Muggensturm/Kuppenheim haben das Topspiel in der Südbadenliga gegen den HGW Hofweier verloren. Gegen den Tabellenführer unterlag die SG mit 18:22 und lieferte vor allem in der Offensive eine katastrophale Leistung ab (Foto: fuv).