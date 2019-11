Empfindliche Derby-Klatsche für Bühler Bisons

Rottenburg

Bisons Bühl: Hitziges Derby Rottenburg (red) - Die Volleyball Bisons Bühl gastieren nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Alpenvolleys Haching am Sonntag beim TV Rottenburg. Das Baden-Württemberg-Derby verspricht ein heißer Kampf zu werden, zeigte sich der TVR beim 3:0 gegen Eltman sehr stark (Foto: toto).

Bühl

Bisons empfangen Unterhaching Bühl (red) - Es sind stressige Wochen für die Volleyball Bisons Bühl, doch so lange der Ertrag stimmt, lässt sich mit Stress gut leben. Am Mittwoch empfängt der Bundesligist das Topteams aus Unterhaching, am Sonntag reist die Verstappen-Truppe zum Derby nach Rottenburg (Foto: Seiter).

Kuppenheim

MuKu empfängt HGW Hofweier Kuppenheim (moe) - "Tempo ohne Ende" - das ist derzeit das Erfolgsrezept der SG Muggensturm/Kuppenheim (Foto: fuv) in der Handball-Südbadenliga. Dort steht für den Rangdritten nun das Topspiel auf dem Programm: Tabellenführer HGW Hofweier gastiert in Kuppenheim.