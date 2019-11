TV Weisenbach gewinnt Derby

Doch Muckenschopf kämpfte sich durch Siege von Raymond Fulenwarth, Marc Küpferle Jannik Heiland und Florian Koch wieder heran. Das Schlussdoppel Koch/Oelze verlor zwar die ersten beiden Sätze mit 8:11 und 7:11, schlug aber danach mit 11:8, 11:7 und 14:12 erfolgreich zurück und rettete nach 270 turbulenten Spielminuten zumindest eine Punkteteilung.

Der TTC Iffezheim unterlag beim ESV Weil deutlich mit 2:9. Die Mannschaft vom Oberrhein gewann ihre ersten drei Duelle jeweils im Entscheidungssatz. Samuel Amann/Felix Franke im Doppel und Julian Deschner im Einzel gegen Marc Altermatt punkteten zum 2:3-Zwischenstand, danach wollte kein weiterer Sieg gelingen.

Der TTC Iffezheim musste sich in der Frauen-Verbandsliga in der Auswärtspartie beim TTC Reute mit einer 7:7-Punkteteilung begnügen. Dieser Punktgewinn reichte dennoch zum Erreichen des zweiten Tabellenplatzes. Bei Iffezheim fehlten mit Bettina Seiser und Sophia Merkel die Nummer zwei und drei im Team. Nach dem Doppelsieg von Sandra Fettig/Martina Schief konnten Natalie Grünbacher, Schief (je 2), Fettig und Ersatzspielerin Sigrid Vollmer (je 1) zumindest einen Zähler retten.

In der Landesliga der Männer verloren die beiden Tabellenersten TTC Rauental und TB Bad Rotenfels ihr Spiel am Wochenende. Der Spitzenreiter TTC Rauental unterlag im Bezirksderby beim TV Weisenbach mit 6:9, bleibt aber dennoch auf Position eins. Rauental lag nach den Doppelspielen mit 2:1 vorn. In den Einzeln bezwang Oliver Böhm Michael Schweikert mit 11:6 im entscheidenden fünften Durchgang. Attila Vig und Jürgen Burkhardt brachten mit zwei Fünfsatzsiegen Weisenbach mit 4:3 in Führung, Alexander Immler und Alexander Opolka konnten den Gast nach dem ersten Spielabschnitt nochmals mit 5:4 in Vorteil bringen. Im zweiten Durchgang läutete Gerhard Egner mit seinem zweiten Einzelsieg schließlich die Wende ein. Weisenbach rückte mit 11:1 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz hinter Rauental (12:6) vor und verfügt mittlerweile über die beste Punktzahl. Der TB Bad Rotenfels kam bei der 2:9-Niederlage gegen den TTC Willstätt durch Georg Kopp/Robert Varga zu einem Doppelsieg, Varga gelang im Einzel noch der zweite Siegpunkt der Gäste. Die Spvgg Ottenau II erkämpfte sich zu Hause gegen die DJK Offenburg II ein 8:8-Unentschieden. Seine ersten beiden Punkte durfte sich der TTV Gamshurst dank eines 9:4-Auswärtserfolges am Samstag beim TTC Renchen gutschreiben lassen. Mit dem zweiten Sieg am Sonntag gegen die TTG Ulm, der mit 9:2 noch deutlicher ausfiel, verbesserte sich das Team vorerst auf den Relegationsplatz.

TTF II: Überraschender





Punktverlust



Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt musste sich im Heimspiel der Frauen-Landesliga nach heftiger Gegenwehr dem TTC Friesenheim letztlich knapp mit 6:8 geschlagen geben.

Einen nicht einkalkulierten Punktverlust kassierte der Tabellenführer TTF Rastatt II in der Männer-Bezirksliga beim TV Gernsbach. Die Gäste aus der Barockstadt traten ersatzgeschwächt ohne Tobias Prestenbach und Robert Lakmann an und mussten sich am Ende mit einer 8:8-Punkteteilung zufrieden geben. Auch der Tabellendritte TB Sinzheim tat sich beim 8:8-Remis beim Aufsteiger TTC Rauental II recht schwer. Für die Hausherren war es gleichzeitig der erste Punktgewinn der laufenden Saison. Auch das zweite Wochenendspiel des TB Sinzheim beim TB Gaggenau endete mit einem 8:8-Unentschieden. Im Stadtderby beim Tabellenzweiten Rastatter TTC konnte die Rauentaler Reserve lange mithalten, verlor aber am Ende knapp mit 6:9. Die zweite Mannschaft des TTC Iffezheim verschaffte sich mit einem 9:4-Heimsieg gegen den TTV Bühlertal etwas Luft nach unten. Auf dem Vormarsch befindet sich die Spvgg Ottenau III, die sich im Heimspiel gegen den TV Bühl mit 9:2 durchsetzen konnte.

Der TV Neuweier setzte in der Bezirksklasse der Männer seine Siegesserie mit einem 9:1-Kantersieg über den TTC Iffezheim III fort. Mit 14:0 Punkten bleiben die Neuweierer weiterhin allererste Wahl. Nicht abzuschütteln ist der SV Weitenung, der sich auswärts beim TV Lichtental mit 9:5 durchsetzte. Auf den vierten Tabellenplatz verbesserte sich der TTV Kappelrodeck, der sich mit einem 9:6-Sieg über die TTG Bischweier beide Punkte sicherte. (ti)