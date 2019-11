Kein Sieger im Spitzenspiel

Allgäu

Bühler Turnen steigen ab Allgäu (red) - Die Überraschung ist am Samstag ausgeblieben: Die Bühler Kunstturner haben den letzten Wettkampf der zweiten Bundesliga Süd bei der TG Allgäu verloren und müssen den Gang in die Drittklassigkeit antreten. Trotzdem zieht der TVB ein positives Saisonfazit (Foto: Archiv).

Bühl

Fürs badische Finale qualifiziert Bühl (red) - Beim Bezirksdurchgang der deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in Rastatt haben sich die weibliche D- und B-Jugend des Schwimmteams des TV Bühl mit dritten Plätzen für das badische Finale qualifiziert, das Anfang Dezember ausgetragen wird (Foto: TVB).

Bühl

Bisons empfangen Unterhaching Bühl (red) - Es sind stressige Wochen für die Volleyball Bisons Bühl, doch so lange der Ertrag stimmt, lässt sich mit Stress gut leben. Am Mittwoch empfängt der Bundesligist das Topteams aus Unterhaching, am Sonntag reist die Verstappen-Truppe zum Derby nach Rottenburg (Foto: Seiter).