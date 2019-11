Emely Kölmel zweimal im DM-Finale

Großer Erfolg für Emely Kölmel: Am Sonntagnachmittag stand die Schwimmerin des TV Bühl über die 200 Meter Brust bereits das zweite Mal im Finale der deutschen Meisterschaften in Berlin. Bereits einige Tage zuvor konnte sie sich auch über die halbe Distanz ins Finale schwimmen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die 16-Jährige schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Bereits die Qualifikation für ihre ersten offenen deutschen Meisterschaften waren ein großer Erfolg. Hinfahren und das Beste aus sich herausholen, lautete das Ziel. Dass sie ihre bisherigen Bestleistungen noch einmal steigern kann, zeigte sie gleich in ihrem ersten Rennen über 100 Meter Brust: 1:12,77 Minuten im Vorlauf und damit für das am Nachmittag stattfindende Jugend-EM-Finale qualifiziert. In diesem steigerte sie sich noch einmal und belegte in 1:12,54 Minuten den siebten Platz.

Im Vorlauf über die 200 Meter Brust verbesserte sie ihre bisherige Bestmarke um fast drei Sekunden auf 2:38,02. In einem beherzten Rennen belohnte sich Kölmel dank neuer persönlicher Bestzeit in 2:36,79 mit einem sechsten Platz im Finallauf. Das Trainerteam und Emely Kölmel sind sehr stolz auf die gezeigten Leistungen heißt es weiter. Ihr Trainer Felix Berndt attestierte ihr eine "kämpferische Leistung", auch Philipp Wolge fand lobende Worte: "Dass Emely ihre jeweilige Vorlaufleistung im Finale immer noch einmal steigern konnte, zeigt ihre mentale Stärke." Die kommenden Wochen werden dazu genutzt, die sportliche Form möglichst gut auf die 50-Meter-Bahn zu übertragen. Im Dezember steht in Karlsruhe der erste Langbahnwettkampf auf dem Programm. (red)