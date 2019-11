"Stolz, nicht deprimiert"

Herr Lugauer, der TVB ist nach der Niederlage bei der TG Allgäu am Samstag als Tabellenletzter aus der 2. Liga abgestiegen. Wie groß ist die Enttäuschung?

Jan Lugauer: Wir sind überhaupt nicht enttäuscht. Schließlich wussten wir ja alle, was in der 2. Liga auf uns zukommt und dass es so gut wie unmöglich für uns sein würde, die Klasse zu halten. Schon unser Aufstieg war ja eine Sensation. Deshalb waren wir eher froh, dass wir dank unseres Sieges gegen Buttenwiesen bis zum letzten Wettkampf noch die Chance auf den Klassenerhalt hatten. Das war mehr als wir uns vor Saisonbeginn erhofft und erwartet hatten. Darauf sind wir stolz - und keineswegs enttäuscht. Wir hatten trotz des Abstiegs alle richtig Spaß in dieser 2. Liga, auch weil wir im ein oder anderen Wettkampf durchaus konkurrenzfähig waren. Vor allem für unsere jungen Turner, die wir aus der zweiten Mannschaft zu uns hochgezogen haben, war es ein tolles Erlebnis. Die Jungs haben einen richtigen Motivationsschub bekommen.

Interview



BT: Woran hat es letztendlich gefehlt? In welchen Punkten war die Konkurrenz eben doch ein Stückchen besser?

Lugauer: Man kann das vor allem an zwei Geräten festmachen, nämlich am Pauschenpferd und am Reck. Da konnten wir weder beim Schwierigkeitsgrad der Übungen noch bei der Ausführung mit den anderen Teams mithalten. Mal zum Vergleich: Wenn man in der 3. Liga eine einigermaßen einfache Übung sauber durchgeturnt hat, war man schon gut mit dabei. In der 2. Liga weht da ein ganz anderer Wind. Um da konkurrenzfähig zu sein, braucht man einen höheren Schwierigkeitsgrad und muss den auch noch sauber turnen. Am Pauschenpferd und am Reck ist uns das nicht so gut gelungen. Da haben wir die meisten Punkte liegen lassen. Dafür haben wir am Boden und beim Sprung einen richtigen Schritt nach vorne gemacht.

BT: Mit was waren Sie als Teammanager besonders zufrieden? Wo hätte es besser laufen können?

Lugauer: Sehr erfreulich war, dass unsere eigenen Leute alle gesund und unverletzt durch die Saison gekommen sind und auch sehr konstant geturnt haben. Bis auf das Derby bei der TG Hanauerland hatten wir kaum Ausrutscher nach unten. Das war wirklich sehr gut. Etwas Pech hatten wir hingegen bei unseren ausländischen Gastturnern. Im ersten Wettkampf konnten weder Odin Kalvo noch Tommy Nicolaou für uns starten. Unglücklicherweise hat sich Tommy dann bei der WM auch noch an der Hand verletzt und ist die ganze Saison ausgefallen. Und auch Odin hatte Probleme mit dem Ellbogen und konnte beispielsweise im letzten Wettkampf bei der TG Allgäu nicht für uns turnen. Das hat uns etwas unerwartet getroffen, weil wir eigentlich davon ausgegangen waren, dass wir auf der Ausländerposition einen stabilen Turner haben. Das war leider nicht so.

BT: Im Schnitt kamen zu den Heimwettkämpfen 400 Zuschauer. Damit können Sie wohl mehr als zufrieden sein - oder?

Lugauer: Absolut. Die Außenwirkung war enorm. Man hat richtig gemerkt, dass die 2. Liga mehr Zuschauer anzieht, dass sich einfach mehr Menschen fürs Turnen interessieren. Das hat auch uns Turner einen richtigen Kick gegeben. Das war einfach klasse - und Belohnung für die ganze Turn-abteilung, auch für all jene, die nicht an die Geräte gehen, sondern im Hintergrund arbeiten, egal ob als Hallensprecher, Kampfrichter oder am Verpflegungsstand. Wir haben da in Bühl einfach eine gute Mannschaft.

BT: Besonders in Erinnerung wird sicherlich der 47:43-Heimsieg am dritten Wettkampftag gegen den TV Buttenwiesen bleiben. War das das Highlight der Saison?

Lugauer: Auf jeden Fall. Es war sogar mehr, nämlich der größte Erfolg in der Bühler Turngeschichte. Ein Sieg gegen einen etablierten Zweitligaverein, der sogar schon in der 1. Liga geturnt hat - das erlebt man nicht alle Tage. Wir haben in diesem Wettkampf einfach unser Ding durchgezogen und die ein bisschen geschwächelt - und schon war's passiert. Das war echt Wahnsinn! Super!

BT: Gibt es denn noch einen Restfunken Hoffnung auf den Klassenerhalt, wenn z.B. kein Team aufsteigen möchte?

Lugauer: Davon gehe ich nicht aus. Sollte es so sein, ist es in der Deutschen Turnliga normalerweise üblich, dass die Ligen von unten nach oben aufgefüllt werden, dass also eher ein weiterer Drittligist hochkommt, so wie wir letzte Saison. Für uns spielt es aber auch gar keine Rolle, in welcher Liga wir turnen. Wir werden auch so top motiviert sein.

"An Wiederaufstieg denken wir nicht"



BT: Was hat die Mannschaft in dieser Zweitligasaison gelernt? Wie hat sie sich und jeder einzelne Turner weiterentwickelt?

Lugauer: Die Älteren und Etablierten haben es einfach genossen, 2. Liga turnen zu können. Und unsere drei Jungen, die wir aus der 2. Mannschaft hochgezogen haben, hat das richtig motiviert.

BT: Die Mannschaft hat sich ihre gute Stimmung auch von sechs Niederlagen in sieben Wettkämpfen nicht trüben lassen. Wie wichtig ist Ihnen als Teammanager, das so hingekriegt zu haben?

Lugauer: Das war gar nicht so schwer. Wir hatten schon immer einen guten Teamspirit. Wir gewinnen zusammen - und wir verlieren zusammen. Im Übrigen sind Niederlagen immer gut, um zu reflektieren. Deprimierend war das trotz der sechs Niederlagen nicht. Die Stimmung war immer super.

BT: Wie geht es jetzt weiter? Bleibt die Mannschaft in ihrem Kern zusammen oder wird es größere Veränderungen geben?

Lugauer: Das ist zumindest im Detail noch offen, nicht zuletzt weil ein paar der etablierten Turner Nachwuchs bekommen haben oder beruflich stark eingespannt sind. Dafür haben wir junge Turner in der Hinterhand, die gemerkt haben, dass sie ganz nah an der 1. Mannschaft dran sind. Aber jetzt lassen wir ohnehin erstmal die Saison ein wenig sacken - und dann sehen wir in aller Ruhe weiter.

BT: Als Absteiger gilt man ja quasi fast automatisch immer als Aufstiegskandidat. Stimmen Sie dem zu?

Lugauer: Nein. Wir wollen uns nächste Saison in der 3. Liga im Mittelfeld etablieren und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. An den Wiederaufstieg denken wir zumindest im Moment überhaupt nicht.

BT: Herr Lugauer, was von dieser Zweitligasaison wird bleiben?

Lugauer: Der Stolz, dabei gewesen zu sein - und das mit unserer Philosophie, also überwiegend mit eigenen Leuten, erreicht zu haben. Das war eine schöne Geschichte, an die wir uns immer gerne zurückerinnern werden.