Ein Spieltag zum Vergessen

Rottenburg

Bisons Bühl: Hitziges Derby Rottenburg (red) - Die Volleyball Bisons Bühl gastieren nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Alpenvolleys Haching am Sonntag beim TV Rottenburg. Das Baden-Württemberg-Derby verspricht ein heißer Kampf zu werden, zeigte sich der TVR beim 3:0 gegen Eltman sehr stark (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die Volleyball Bisons Bühl gastieren nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Alpenvolleys Haching am Sonntag beim TV Rottenburg. Das Baden-Württemberg-Derby verspricht ein heißer Kampf zu werden, zeigte sich der TVR beim 3:0 gegen Eltman sehr stark (Foto: toto). » - Mehr

Gernsbach

A Nord: Topspiel in Obertsrot Gernsbach (red) - In der Fußball-Kreisliga A Nord kommt es in Obertsrot zum Verfolgerduell. Der FC empfängt den Zweiten FV Iffezheim. Beide Teams sind derzeit in starker Verfassung: Der FVI ist seit elf Spielen ungeschlagen, der FCO hat die letzten sieben gewonnen (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - In der Fußball-Kreisliga A Nord kommt es in Obertsrot zum Verfolgerduell. Der FC empfängt den Zweiten FV Iffezheim. Beide Teams sind derzeit in starker Verfassung: Der FVI ist seit elf Spielen ungeschlagen, der FCO hat die letzten sieben gewonnen (Foto: fuv). » - Mehr

Karlsruhe

KSC: Hinten dicht für drei Punkte Karlsruhe (red) - Nach sechs Unentschieden in Serie will Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Montagabend in der Liga gegen Erzgebirge Aue endlich wieder einen Sieg einfahren. Erste Voraussetzung für einen Heimsieg: Die anfällige Defensive muss endlich wieder zu Null spielen (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach sechs Unentschieden in Serie will Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Montagabend in der Liga gegen Erzgebirge Aue endlich wieder einen Sieg einfahren. Erste Voraussetzung für einen Heimsieg: Die anfällige Defensive muss endlich wieder zu Null spielen (Foto: dpa). » - Mehr