Am Ende entscheiden Nuancen Bewegt ging es am vergangenen Wochenende in der Alt-



rheinhalle in Plittersdorf zu. Zuschauer auf den dicht besetzten Rängen verfolgten die diesjährigen Gauliga-Endkämpfe des Turngaus Mittelbaden-Murgtal. Rund 500 Turner zeigten dabei ihr Können an Reck, Ringen, Balken, Barren, beim Sprung oder am Boden. Die meisten Podestplätze errangen dabei die Teams des TV Bühl (acht), TV Muggensturm (sieben) und TB Gaggenau (fünf).



Zusammen mit dem Turngau hatte der TV Wintersdorf den turnerischen Jahresabschluss organisiert. Stattfinden musste das Großereignis aber im benachbarten Stadtteil, da die heimische Halle für den Turneransturm nicht ausreichte. Der TVW-Vorsitzende Martin Hauns zeigte sich am Ende über den reibungslosen und harmonischen Ablauf des Turnevents begeistert: "Es ist alles super gelaufen und die Zusammenarbeit mit dem Turngau war wie immer problemlos." Und mit einem schelmischen Augenzwinkern ergänzte er beim Blick durch die Sporthalle: "Wir würden gerne solche Veranstaltungen öfter machen, wenn wir nur eine geeignete Halle dafür hätten." Im Ligafinale der Mannschaften traten insgesamt 70 Mannschaften an, um ihre Besten zu ermitteln. Die Gaufachwarte Monika Wolff und Klaus Münster, die in gewohnter Manier für den reibungslosen Ablauf verantwortlich zeichneten, waren auch als kompetente Informationsquellen gefordert. Zahlreich erläuterten sie für die "Nichtturner" unter den Besuchern die genauen Formalien des Finales. "Bereits in Vorkämpfen haben die Mannschaften gegeneinander geturnt. Diese Punkte werden mit den heutigen Ergebnispunkten addiert. Daraus ermitteln wir das Gesamtergebnis und damit die heutigen Platzierungen", erklärten die Fachleute das Prozedere. Denn so wurden an beiden Tagen aus Vorkampfsiegern am Ende manchmal "nur" Zweitplatzierte, und manch anderer Verein bejubelte einen nicht mehr erwarteten obersten Treppenplatz. Korrigierte



Siegerlisten



Das Duo Wolff/Münster bestätigte, dass "Nuancen ausschlaggebend waren bei der Frage, wer auf dem Treppchen landete". Mit zwölf Mannschaften stellte der TV Bühl den teilnehmerstärksten Verein der Veranstaltung. Fester Programmpunkt bei den Endkämpfen war wieder die am Samstagabend abgehaltene große Gauliga-Party, bei der die Kameradschaft innerhalb der Turnerfamilie gefeiert wurde. Klaus Münster: "Viele Turner und Freunde waren da und wir hatten bis in die Morgenstunden eine hervorragende Stimmung." Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf teilweise korrigierten Werten im Vergleich zur Siegerehrung. Bedingt durch im Nachhinein erst festgestellte Probleme mit dem Wettkampfprogramm ergeben sich folgende Platzierungen: Männer A-Klasse: 1. TV Iffezheim 4:0, 2. Rastatter TV 0:4; B-Klasse: 1. TV Wintersdorf 16:00, 2. TV Michelbach 10:06, 3. TV Muggensturm 10:06; C-Klasse: 1. TB Gaggenau 04:00, 2. TV Michelbach 00:04. Schüler M 8: 1. TV Bühl I 16:00, 2. TV Muggensturm 12:04, 3. TG Ötigheim 08:08; M 10: 1. TV Bühl I 28:0, 2. TG Ötigheim 24:04, 3. TV Bühl II 18:10; M 12: 1. TV Bühl I 28:00, 2. TB Sinzheim 24:04, 3. TB Gaggenau 14:14; M 14: 1. TV Bühl 04:00, 2. Rastatter TV 00:04. Frauen A-Klasse: 1. TV Muggensturm I 12:00; 2. TV Haueneberstein 08:04, 3. TV Muggensturm II 04:08; B-Klasse: 1. TB Gaggenau 16:00, 2. TV Muggensturm 10:06, 3. TuS Hügelsheim 08:08; C-Klasse: 1. TV Wintersdorf 30:02, 2. TV Muggensturm 30:02, 3. TB Gaggenau 22:10. Schülerinnen W 8: 1. TB Gaggenau 18:02, 2. TV Bühl I 15:05, 3. TV Lichtenau 10:10; W 10: 1. TV Muggensturm 36:00, 2. TV Bühl I 30:06, 3. TV Bühlertal 30:06; W 12: 1. TB Sinzheim 12:00, 2. TV Bühlertal 08:04, 3. TuS Hügelsheim 04:08; W 14: 1. TB Gaggenau 12:00, 2. TV Lichtenau 06:06, 3. TuS Hügelsheim 06:06. (sch)

