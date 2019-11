Auf Kurs, aber Sprung an Spitze verpasst

Aufsteiger Ötigheim bleibt in der Schach-Oberliga Baden auf Kurs, verpasste beim knappen 4,5:3,5-Erfolg als Gast von Mitaufsteiger Emmendingen II aber den durchaus möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Mit Blick auf die Aufstellungen beider Teams gingen die Telldörfler durchaus als Favorit in die Partie, nach knapp drei Stunden zeichnete sich tatsächlich ein Sieg ab. Zwar musste sich an Brett eins der französische Großmeister Matthieu Cornette trotz guter Eröffnung gegen Normunds Miezis auf ein Remis einigen, doch am dritten Brett machte es der bulgarische Großmeister Ventzislav Inkiov nur Minuten später deutlich besser: Inkiov zerpflückte in einer stark geführten Angriffspartie das Abwehrbollwerk seines Gegners, bis dieser entnervt aufgab. Es war im 19. Spiel für Ötigheim bereits Inkiovs 14. Sieg. Auch Kolja Kühn (Foto: Heck) an Brett fünf baute seine Erfolgsbilanz aus und sorgte mit seinem ersten Oberliga-Sieg für die beruhigende 2,5:0,5-Führung. Der routinierte Hermann Schrems hatte zu optimistisch Kühns Turm attackiert und bei dieser Aktion gleich zwei Leichtfiguren eingebüßt. Kühn nutzte anschließend seinen beweglichen Springer, um die gegnerische Stellung aufzubrechen. Die Holländer Barry Brink mit Remis und Hing Ting Lai am zweiten Brett stellten anschließend auf 4:1, so dass Richard Huszar noch vor der Zeitkontrolle mit einem weiteren Remis den Mannschaftssieg absichern konnte. Wie sich herausstellen sollte die richtige Entscheidung, denn an Brett sechs und Brett acht kippten die Spiele zugunsten der Gastgeber.

Ötigheim bleibt mit dem Sieg in Emmendingen ohne Punktverlust und zählt schon wieder zum Kreis der Aufstiegskandidaten, denn der bisherige Saisonverlauf zeigt eindeutig, dass Ötigheim auch in der Oberliga kaum einen Gegner zu fürchten hat.

Auch im mittelbadischen Mannschaftspokal bleibt Ötigheim in der Erfolgsspur. Gegen Rastatt gelang dem Quartett Kolja Kühn, Marcus Wormuth, Joachim Stoll und Hans Wormuth ein überraschend makelloser 4:0-Erfolg. Kühn hatte früh am Spitzenbrett die 1:0-Führung besorgt, Joachim Stoll setzte Stunden später den Schlusspunkt. Stoll ließ sich dabei einmal mehr auch von großer Zeitknappheit nicht aus der Ruhe bringen. (win)