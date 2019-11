Die erlösende Nachricht kommt per Post

Die erlösende Nachricht kam mit der Post: Schwimmerin Giulia Goerigk aus Bühlertal, die für die SGR Karlsruhe startet, ist vom Deutschen Schwimmverband für die Europameisterschaften in Glasgow nominiert worden. Die 17-Jährige wird Anfang Dezember in Schottland über ihre Paradestrecke 400 Meter Lagen auf der Kurzbahn (25 Meter) starten. Bei der Kurzbahn-DM in Berlin wurde sie kürzlich zwar "nur" Zweite hinter der WM-Teilnehmerin Franziska Hentke, verfehlte mit 4:37,76 Minuten die Qualifikationsnorm jedoch nur um 26 Hundertstel. Obendrein verbesserte sie ihre Bestzeit um knapp vier Sekunden. Da Hentke angekündigt hatte, über die Lagen-Strecke, auf der sie Goerigk im Sommer auf der Langbahn noch unterlegen war, nicht starten zu wollen, erhielt die Bühlertälerin eine mündliche EM-Zusage des Bundestrainers, die nun schriftlich untermauert wurde.

"Ich freue mich riesig auf diesen Auftritt im Kreis der Großen", sagte die junge Schwimmerin, die ihre Grundlagenausbildung im Schwimmteam des TV Bühl erhalten hatte. "Ich werde auf alle Fälle versuchen, mich weiter in diesem Starterfeld zu behaupten und werde mein Bestes geben", untermauerte sie ihre Ambitionen auf ein möglichst erfolgreiches Abschneiden gegen Europas beste Schwimmerinnen. Nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels über auf der 50-Meter-Bahn im Sommer stellt nun der zweite Platz samt der EM-Nominierung den bislang größten Erfolg in der noch jungen Karriere von Goerigk dar, die seit Anfang November 2019 auch Mitglied des DSV-Perspektivkaders ist.

In Berlin hatte die 17-Jährige denn auch ein riesiges Pensum zu bewältigen, das sie mit Bravour, tollen Platzierungen und vielen neuen Bestzeiten absolvierte: Nach einem achten Platz über 800 Meter Freistil zum Auftakt und dem zweiten Platz über 400 Meter Lagen in der Seniorenklasse wurde sie gleichzeitig deutsche Juniorenmeisterin über diese Strecke, ebenso wie über 200 Meter Rücken in neuer Bestzeit von 2:13,05 Minuten. Über 200 Meter Lagen pulverisierte sie im Verlauf der Wettkämpfe ihre bisherige Bestzeit, wurde mit 2:11,57 Fünfte im Seniorenfinale und Zweite bei den Junioren. Mit dieser Zeit hatte sie die Norm für Glasgow nur um 57 Hundertstel verpasst. Als Schlusspunkt unterstrich sie mit einer nochmals um vier Sekunden verbesserten Zeit von 4:09,02 Minuten über 400 Meter Freistil ihre absolute Stärke über die längeren Strecken, mit der sie als Siegerin des B-Finales sogar noch schneller als die Achte des A-Finales war. Dass über 200 Meter und 400 Meter Lagen auch neue badische Altersklassenrekorde für 17-Jährige purzelten, war da nur noch eine erfreuliche Randnotiz. (red)