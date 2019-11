Aufsteiger TV Weisenbach peilt Spitze an

In dersteht der TTV Muckenschopf vor einem richtungsweisenden Spiel. In eigener Halle empfängt das Team um Topspieler Florian Koch die zweite Mannschaft der FT V. 1844 Freiburg. Die Breisgauer (7:7) liegen mit ausgeglichenem Punktekonto auf Position sechs, nur zwei Zähler vor dem TTV, der auf dem ersten direkten Abstiegsplatz rangiert. Die 8:8-Punkteteilung gegen den Vierten DJK Oberschopfheim nach rund viereinhalb Stunden Spielzeit belegt, dass sich die Muckenschopfer Spieler auch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte nicht zu verstecken brauchen. Mit einem Sieg gegen Freiburgs Reserveteam könnte die Mannschaft wieder rosigeren Zeiten entgegenblicken.

In der Männer-Landesliga wird der spielfreie Tabellenführer TTC Rauental (12:6) am Wochenende seine Spitzenposition abgeben müssen. Der Aufsteiger TV Weisenbach (11:1) absolviert einen Doppelspieltag. Am Samstag führt die Reise in die Ortenau zum Tabellenvierten TTC Willstätt (10:2), auch das zweite Match findet in der Ortenau bei der DJK Oberharmersbach (8:4) statt. Zwei dicke Brocken, die es aus dem Weg zu räumen gilt. Auch Oberschopfheim muss zwei Spiele bestreiten. Am Samstag kommt es zum Orte-



nauderby bei der DJK Offenburg II (9:3). In allen drei Partien könnte es recht eng zugehen. Weisenbach ist auf den ersten drei Positionen bestens bestückt: Gerhard Egner (9:3), Michael Schweikert (8:4) und Attila Vig (7:4) belegen dies mit guten positiven Bilanzen. Die zweite Stärke des Teams ist die Doppelbilanz von 13:7-Erfolgen. Mit Thomas Sachs vom TTC Willstätt (9:3) und Axel Lehmann von der DJK Oberharmersbach (10:2) stellen sich Egner und Schweikert jedoch zwei Ligagrößen in den Weg, die erst geschlagen werden müssen.

Wie hat der Aufsteiger TB Bad Rotenfels seine erste Saisonniederlage beim TTC Willstätt (2:9) verdaut? Nun kommt die Spvgg Ottenau II zum Murgtalderby nach Rotenfels. Der Ausfall von Kai Lippold sowie vier knappe Fünfsatzniederlagen besiegelten den klaren Spielverlust. Weht der Wind nach dem Derby für die Mannschaft um Stefan Stahlberger wieder in die andere Richtung? Mit zwei Siegen hat sich der TTV Gamshurst auf den achten Tabellenplatz vorgearbeitet. Maurice Löffler, Mathias Walter und Steffen Baumann blieben in beiden Spielen unbesiegt. Hält der Aufwärtstrend auch gegen die TTSF Hohberg III an? Die Ortenauer (2:12) stecken mitten im Abstiegskampf und würden bei einer erneuten Niederlage weiter zurückfallen.

Die GTM Rheinmünster ziert in der Landesliga der Frauen nach vier Spielen ohne Punktgewinn das Tabellenende. In der Auswärtspartie beim Tabellendritten TTC Friesenheim besteht wenig Hoffnung auf etwas Zählbares.

Der Spitzenreiter TTF Rastatt II (13:1) legt am Wochenende in der Männer-Bezirksliga eine Spielpause ein und kann dennoch seinen Vorsprung ausbauen. Im Verfolgerduell stehen sich der TB Sinzheim (8:4) und der Rastatter TTC (10:2) gegenüber. Die zwei 8:8-Punkteteilungen am Doppelspieltag beim bis dato punktlosen TTC Rauental II und beim TB Gaggenau waren alles andere als eingeplant. Ob gegen den RTTC der Negativtrend gestoppt werden kann? Die Sinzheimer Yaiwinder Saini, Maik Deißler, Tobias Stebel und Uwe Schalles spielten früher beim Gegner, die Spieler kennen sich also in- und auswendig. Der TTC Rauental hat mit dem Remis Lunte gerochen. Nun kommt der TTC Iffezheim II, gegen den man nur zu gerne das nächste Erfolgserlebnis feiern möchte. Zwei Spiele stehen auf dem Plan des Aufsteigers TV Bühl. Zunächst hat man zu Hause gegen den TB Gaggenau Heimvorteil. Das zweite Spiel führt das Team auf den Mittelberg zum Derby beim TTV Bühlertal. Bühl liegt nur einen Zähler hinter Bühlertal auf dem ersten Abstiegsplatz.

Mit einer Serie von sieben Siegen startete der TV Neuweier in die Saison der Männer-Bezirksklasse. Mit einem Auswärtserfolg bei der TTG Bischweier soll der Vorsprung auf den spielfreien Verfolger SV Weitenung auf vier Punkte erhöht werden. Am Doppelspieltag kann sich der TTV Kappelrodeck mit der vollen Punkteausbeute aus den Partien beim TTV Muckenschopf II und gegen den TB Bad Rotenfels II den zweiten Rang mit Weitenung teilen. (ti)