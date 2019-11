Derbyzeit in der Badenliga

Derbytime ist in der Männer-Badenliga angesagt. Am Sonntag empfangen die TTF Rastatt um 14 Uhr zum Bezirksderby die Spvgg Ottenau. Beide Mannschaften betrieben am vergangenen Wochenende beste Eigenwerbung für das Duell: Die TTF fegten die TTSF Hohberg II mit 9:0 aus der Halle, die Ottenauer knüpften im Heimspiel dem Spitzenreiter TTC 95 Odenheim beim 8:8-Unentschieden einen Zähler ab. Rastatts Mannschaftsführer Thomas Hillert schiebt die Favoritenbürde dem Gast aus Ottenau z u, für den er selbst früher aktiv war. 60:40 sieht er die Murgtäler aufgrund der bisherigen Leistungen vorne. "Mit Adrian Wetzel hat Ottenau einen sehr starken Führungsspieler, der auch von Ralf Neumaier nur sehr schwer zu spielen sein wird. Dafür sollte unsere Nummer eins Lukas Mai bezwingen können. Im mittleren und hinteren Paarkreuz könnte es bei einem guten Verlauf ausgeglichen enden." Sehr stark schätzt Hillert vor allem Ottenaus hinteres Paarkreuz mit Simon Weiler und Julian Oser ein. Doch auch Jakob Schmid zeigte bislang starke Spiele für die TTF und könnte hier durchaus punkten. "Starten wir mit einer Führung aus den Doppelspielen, könnte es am Ende für eine Punkteteilung reichen", so Hillert, der sich auf ein tolles Event, aber vor allem auf ein faires Spiel freut.

Ottenaus Kapitän Kresimir Vranjic bescheinigt den TTF Rastatt konstant eine gute Saison zu spielen. "Natürlich haben sie nicht so viele Punkte, aber das ist der Stärke der Liga geschuldet. Beide Mannschaften sind jetzt eingespielt. Im Derby geht es um sehr viel, da entscheiden der Wille, Kampf und die Nerven über Gewinnen und Verlieren", so Vranjic. Entscheidende Vorteile könne er in keinem Paarkreuz ausmachen. "Ob wir gewinnen kann ich nicht sagen, auf jeden Fall werden wir im Derby alles geben und am Ende wird der bessere vorne sein", so seine Aussage, die auf ein spannendes Match hoffen lässt. Für die Tischtennisfreaks in der Region sicher ein echter Appetithappen. In der Auswärtspartie beim TSV Karlsdorf können sich die Murgtäler am Samstag unter besten Wettbewerbsbedingungen auf das Derby einstimmen. Auch in diesem Spiel ist Ottenau nicht chancenlos.

Mit 7:5 Punkten liegt der TTV Gamshurst in der Frauen-Badenliga auf dem dritten Platz. Am Wochenende bestreitet Gamshurst zu Hause einen Doppelspieltag. Am Samstag kommt es um 16 Uhr zum Kräftemessen mit der SG Rüppurr (3:9), die derzeit auf dem Relegationsplatz steht. Am Sonntag trifft das Team um 11 Uhr auf den Rangfünften TV St. Georgen (6:2). Gegen die Mannschaft aus der Karlsruher Vorstadt sind beide Zähler Pflicht, alles andere als ein klarer Erfolg wäre sicherlich enttäuschend. Die Aufgabe am Sonntag gegen den Rivalen aus dem Schwarzwald ist weitaus schwieriger einzuordnen. In beiden Partien fehlt Gamshursts Nummer zwei Julia Lubitz. Gegen Rüppurr kommt Betül Özdemir neben Mareike Allgeier, Sarah Strack und Natascha Seiler zum Einsatz, im zweiten rückt Ragaa EL Bobbou für Seiler ins Team.

Der TTV Kappelrodeck (4:6) empfängt am Samstag den Tabellennachbarn TTV Weinheim-West II (5:7). Ein recht interessantes Match für die Gastgeberinnen, die in den vergangenen beiden Partien drei Punkte sammelten. Das Team hat sich gefestigt und könnte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Nordbadenerinnen schwer zusetzen. (ti)