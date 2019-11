Den Spieß einfach umdrehen

Von Christian Rapp



Der Stachel saß tief bei den Fußballern des SV 08 Kuppenheim vor zwei Wochen. Nach imposanten 17 ungeschlagenen Partien - langen 13 Monaten ohne das Gefühl einer Niederlage im Wörtelstadion - übernahm der SC Lahr den Posten des Spielverderbers und sorgte nach dem 0:2 für lange Gesichter im Kuppenheimer Lager. Ein kleiner Trost bietet sich dem SV 08 nun morgen, denn die Schwarz-Blauen können den Spieß einfach umdrehen und selbst in die Rolle des Partycrashers schlüpfen. Das anvisierte Ziel: Die Siegesserie des Tabellenführers Offenburger FV stoppen.



Ein ambitioniertes Ziel, haben die Ortenauer doch die vergangenen sieben Begegnungen allesamt gewonnen und sich dadurch von Rang elf, Ende September lag die Kneuker-Elf knapp vor den Abstiegsplätzen, einige Wochen später an die Tabellenspitze katapultiert - mit beeindruckenden Zahlen: 24 Treffer erzielt, nur fünf Gegentore kassiert, 21 Punkte eingeheimst. Keine Frage, der Meisterschaftsfavorit ist nach einem gewaltigen Stotterstart mittlerweile dort angekommen, wo er sich selbst sieht: ganz oben. "Der OFV ist nicht nur die beste Mannschaft der Liga, sondern auch gerade das Team der Stunde. Sieben Siege am Stück sind schon beachtlich", zollt 08-Trainer Matthias Frieböse dem Kontrahenten Respekt. Mehr aber auch nicht. Schließlich spielt seine junge Truppe eine beachtliche Saison, hat bereits 23 Zähler auf dem Konto, satte zehn Punkte Vorsprung auf die Todeszone der Verbandsliga und ist als Tabellenfünfter mittendrin in der Verfolgergruppe. "Wir haben uns eine gute Basis erarbeitet. Wir können durch den Sieg in Waldkirch völlig befreit aufspielen", findet Frieböse. Dass dies so ist, liegt am starken Auftritt der Knöpflestädter in Waldkirch. Nach vier sieglosen Spielen in Serie fertigten Steven Herbote, der im Breisgau nach seiner Bänderdehnung im Knie wieder sein Startelf-Comeback gegeben hatte und gleich traf, Premierentorschütze Alwin Tran und Co. den FCW mit 4:0 ab und beförderten sich selbst wieder in die Erfolgsspur, die im besten Falle auch gegen den OFV nicht verlassen werden soll. "Wir haben defensiv gut gearbeitet, kaum Torchancen zugelassen und am Anfang, als Fabian Hegele einen Elfmeter gehalten hat, auch das nötige Spielglück erzwungen", blickt Frieböse zurück. Eine gute Defensive und etwas Spielglück wären auch gute Voraussetzungen gegen die Offenburger Offensivwucht um die Ballermänner Marco Petereit (acht Saisontore), Diogo Carolina (sechs), Fabian Herrmann und Fabio Kinast (beide fünf). Dazu gesellen sich beim OFV feine Kicker wie Louis Beiser-Biegert, Tempodribbler Dimitrios Tsolakis und Allzweckwaffe Stefano Anzaldi. "Beide Teams kennen sich aus den vergangenen Jahren gut", sagt der 08-Trainer, für den es mitentscheidend sein wird, welche "Mannschaft ihren Spielstil durchdrücken wird". Auf den richtigen Mix werde es ankommen, meint Frieböse. "Nur verteidigen wird gegen den OFV nicht funktionieren, wir müssen auch aggressiv nach vorne verteidigen, sie zu leichten Fehlern zwingen, selbst aber auch Lösungen im Offensivspiel finden", zählt er einige Faktoren auf. Zum Hinrundenende wird den Zuschauern also nochmals ein echter Fußball-Leckerbissen im Wörtel serviert. Als Kuppenheimer Mutmacher dürfte der 27. Oktober 2018 dienen: Damals gewann der SV 08 mit 1:0 gegen den OFV - im Wörtel.

