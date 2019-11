Mit Goldglanz in den Augen

Iffezheim

Nancho deklassiert Favoriten Iffezheim (red) - Der vierjährige Wallach Nancho aus dem ungarischen Quartier von Trainer Gabor Maronka deklassierte am Sonntag mit Jockey Enki Ganbat in der Baden-Württemberg-Trophy auf der Iffezheimer Rennbahn die deutschen Favoriten nach Belieben (Foto: Tuchel).

A-Süd-Duo weiter im Gleichschritt? Baden-Baden (red) - In der Fußball-Kreisliga A Süd strebt das punktgleiche Führungsduo SV Sasbachwalden und der SV Sinzheim II den nächsten Dreier an. Der SVS bekommt es mit dem Rangsechsten Gamshurst zu tun, Sinzheim gastiert beim Schlusslicht Kickers Baden-Baden (Foto: fuv).