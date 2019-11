Topspiel im Fokus

Nur vier Spiele stehen am Wochenende in der Handball-Landesliga auf dem Programm, wobei ein echter Knaller im Mittelpunkt steht. In der Sandweierer Rheintalhalle fordert der(11:5) morgen (18 Uhr) den Spitzenreiter HGW Hofweier II (15:3) heraus. Die Partie wurde vor zwei Wochen verschoben, weil die HGW-Reserve Spieler an die Erste abgeben musste. Ein gleiches Schicksal ereilte TVS-Trainer Frank Schulmeister am vergangenen Wochenende, prompt verlor sein Team in Ottenheim. Doch für das Spitzenspiel rechnet Schulmeister fest mit seiner Bestbesetzung, auch mit Toptorjäger Simon Bornhäußer, der in Zizishausen zwölfmal traf. "Ich gehe davon aus, dass alle wieder an Bord sind. Simon kann sicher noch Oberliga spielen, will aber in der Zweiten bleiben", so Schulmeister, der weiß, dass auf sein Team Schwerstarbeit wartet: "Aber wir wollen unbedingt gewinnen. Damit das klappt, müssen wir von Beginn an Vollgas geben." Der TVS hat bislang eine makellose Heimbilanz (6:0), Hofweier kommt auf 2:2-Auswärtspunkte.

Aufwärts geht es bei der TS Ottersweier (6:12), die trotz des Siegs gegen die HSG Ortenau noch immer im Tabellenkeller hängt. "Wir haben uns gesteigert", so TSO-Coach Sigi Oser, der vor allem Torwart Mario Prsklo und Torjäger Ivan Bilic lobt: "Hoffentlich platzt jetzt noch bei anderen Spielern der Knoten." Das wäre ziemlich günstig, denn die TSO hat ein weiteres Heimspiel, trifft auf Aufsteiger TuS Schutterwald II (7:9). "Wir müssen den nächsten Schritt machen", sagt der Coach, der wieder mit Adrian Metzinger rechnen kann. Fehlen werden weiterhin Max Hirtz (verletzt) und Aaron Falk (A-Jugend).

Die HR Rastatt (8:8) muss nach dem Heimsieg gegen Helmlingen II beim heimstarken TuS Ottenheim (11:7) antreten. Auswärts ist bei der HR bisher noch nicht viel gegangen (0:8), das soll sich ändern. "Ob das gerade in Ottenheim gelingen wird, bleibt abzuwarten. Da muss schon alles passen, vor allem in der Abwehr", sagt HR-Coach Michael Pigac.