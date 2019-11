Mit Goldglanz in den Augen

Bühl

Bisons bezwingen TSV Herrsching Bühl (win) - Die Volleyball Bisons Bühl melden sich zurück im Kampf um einen Playoff-Platz: Mit einem leidenschaftlich erkämpften 3:2-Sieg gegen Herrsching gelang nach zuletzt drei Niederlagen in der Liga und im Pokal der heiß ersehnte Schritt nach vorne (Foto: toto). » Weitersagen (win) - Die Volleyball Bisons Bühl melden sich zurück im Kampf um einen Playoff-Platz: Mit einem leidenschaftlich erkämpften 3:2-Sieg gegen Herrsching gelang nach zuletzt drei Niederlagen in der Liga und im Pokal der heiß ersehnte Schritt nach vorne (Foto: toto). » - Mehr

Iffezheim

Nancho deklassiert Favoriten Iffezheim (red) - Der vierjährige Wallach Nancho aus dem ungarischen Quartier von Trainer Gabor Maronka deklassierte am Sonntag mit Jockey Enki Ganbat in der Baden-Württemberg-Trophy auf der Iffezheimer Rennbahn die deutschen Favoriten nach Belieben (Foto: Tuchel). » Weitersagen (red) - Der vierjährige Wallach Nancho aus dem ungarischen Quartier von Trainer Gabor Maronka deklassierte am Sonntag mit Jockey Enki Ganbat in der Baden-Württemberg-Trophy auf der Iffezheimer Rennbahn die deutschen Favoriten nach Belieben (Foto: Tuchel). » - Mehr