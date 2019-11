Ein Lichtstrahl in der Düsternis Von Michael Ihringer



Die Adler sind noch ziemlich flügellahm, von einem Eishockey-Meister erwartet man mehr als Durchschnitt. Bisweilen bietet Mannheim in der bisherigen DEL-Saison nicht mal das, auch in der Champions League war bereits im Achtelfinale Endstation. Von vier Reihen funktioniert gerade mal eine. Der Jungadler in dieser Formation neben Ben Smith und Tommi Huhtala ist aktuell der einzige Lichtstrahl im eher düsteren Gesamtgebilde.







Das Gesicht von Tim Stützle ist selbst dem gemeinen Adler-Fan noch relativ unbekannt, was schlicht daran liegt, dass er ein Gitter an seiner Maske trägt. Der Stürmer ist erst 17 Jahre alt, Mitte Januar darf er die Schutzvorrichtung dann endlich ablegen. Doch den vollen Durchblick hat er schon jetzt, das Ausnahmetalent gilt als legitimer Nachfolger von Leon Draisaitl im nächsten NHL-Draft - also als künftiger Superstar. Das Gesicht von Tim Stützle ist selbst dem gemeinen Adler-Fan noch relativ unbekannt, was schlicht daran liegt, dass er ein Gitter an seiner Maske trägt. Der Stürmer ist erst 17 Jahre alt, Mitte Januar darf er die Schutzvorrichtung dann endlich ablegen. Doch den vollen Durchblick hat er schon jetzt, das Ausnahmetalent gilt als legitimer Nachfolger von Leon Draisaitl im nächsten NHL-Draft - also als künftiger Superstar. Experten weltweit glauben, dass Stützle im nächsten Juni in der ersten Runde gezogen wird. Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara rechnet sogar mit noch mehr: "Es kann sein, dass er im nächsten Jahr an zweiter oder dritter Stelle gewählt wird - so wie vor einigen Jahren Leon Draisaitl." Sein erfahrener Sturmpartner Ben Smith kommt aus dem Staunen nicht heraus: "Es ist unglaublich, wie sich Tim seit der Vorbereitung entwickelt hat. Es passiert nicht selten, dass ich vergesse, dass er erst 17 ist." Denn der Jungspund spielt schon wie ein erfahrener Haudegen. Er hat bis auf die Muskelberge, die er sich in den nächsten Jahren im Kraftraum wie selbstverständlich aneignen wird, alles für eine große Karriere: Goldene Hände, grandioses Passspiel, schlittschuhläuferische Klasse, Entscheidungsschnelligkeit, Übersicht. Und das Wichtigste: In Pavel Gross einen Trainer, der voll auf ihn zählt, ihm nicht nur durchschnittlich 18 Minuten Eiszeit pro Spiel gönnt, sondern ihn auch in Überzahl jederzeit einsetzt. So verwundert es nicht, dass Stützle nach 19 DEL-Spielen 16 Scorerpunkte (vier Tore, zwölf Assists) angesammelt hat. Damit liegt er auch vor den beiden anderen gleichaltrigen Toptalenten Lukas Reichel (Eisbären Berlin, 12) und John-Jason Peterka (EHC München, 6). Von der Fachzeitschrift "Eishockey News" wurde der gebürtige Viersener zum "Spieler des Monats Oktober" gekürt. Beim 8:3 gegen Augsburg waren ihm allein fünf Scorerpunkte gelungen. Jünger war noch keiner in der DEL, der dieses Kunststück geschafft hat. Pavel Gross weiß genau, was für ein Goldstück er da jeden Tag trainiert. Da der Deutsch-Tscheche nicht nur ein großer Talentförderer ist, sondern bisweilen auch als harter Hund gilt, kann man ihm abnehmen, wenn er sagt: "Der bleibt auf dem Boden, dafür werden wir sorgen. Es gibt auch keine Gefahr, dass der irgendwie abhebt. Das ist ein netter Kerl, der sich verbessern will." Der unbedingte eiserne Wille wird in Zukunft entscheidend sein, ob es ganz nach oben im Stile von Leon Draisaitl geht. Meistermacher Gross ist auch mitverantwortlich dafür, dass der Centerspieler in Mannheim und nicht schon in Nordamerika lebt und spielt. Denn vor einem Jahr hatte der Linksschütze bereits der Universität von New Hampshire seine Zusage gegeben, um Eishockey und College miteinander zu verbinden. "Ich war vor längerer Zeit drüben, und es hat mir großen Spaß gemacht. Sie wollten wirklich, dass ich rüberkomme, das war mir sehr wichtig." Die Überredungskünste von Gross, aber auch seinem früheren Jungadler-Coach Frank Fischöder ("Die Frage ist natürlich, ob man immer den Weg über das Ausland gehen muss") haben den Jungspund stutzig werden lassen. Und natürlich der Karriereweg des nur ein Jahr älteren Verteidigers Moritz Seider, der in der Vorsaison wie ein Komet am Eishockey-Firmament schwebte, Meister mit den Adlern wurde, danach WM-Teilnehmer und schließlich von Detroit an sechster Stelle im NHL-Draft gezogen wurde. Mit Seider befreundet zu sein, ist sicher kein Nachteil. "Er hilft mir sehr, gibt mir Tipps." All dies veranlasste Tim Stützle, der Uni in Amerika schweren Herzens wieder abzusagen. Bereut hat er diese Entscheidung mitnichten. Er hat wie Seider seine Chance gekriegt und genutzt. "Die Adler bieten mir das perfekte Umfeld, um mich weiterzuentwickeln. Je früher man gegen Männer spielen kann, umso besser. Wenn ich in den Zweikämpfen zeige, dass ich gegen Männer bestehen kann, kann das für den Draft nur von Vorteil sein", sagt der Begehrte. Dutzende Scouts



in den Eishallen



Mittlerweile suchen Dutzende NHL-Scouts wöchentlich die deutschen Eishallen auf, um das 1,80 Meter große Megatalent zu beobachten. Zu Weihnachten steht für ihn dann doppelte Bescherung an, denn direkt nach dem Fest findet die U-20-WM in Tschechien statt, wo Deutschland erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit gegen die besten Talente der Welt aus Kanada und USA antritt. Für die Nummer acht öffnet sich dort das ganz große Schaufenster, es wimmelt dann nur so von Scouts. Deutschland kämpft einzig um den Klassenerhalt, der 17-Jährige aber zusätzlich um eine hohe Draftziehung im nächsten Sommer. Wer fleißig scort, wird hoch gezogen. Das einzige Problem, dass die Adler-Cracks, speziell die zahlreiche nordamerikanische Fraktion mit dem Star von morgen haben, ist dessen Nachname. Genauer gesagt die Aussprache, da der Umlaut in Übersee unbekannt ist. So wurde aus Tim Stützle in der Kabine kurzerhand Tim Schnitzel. Schnitzel kennt jeder in Nordamerika. Die NHL-Kommentatoren werden dann spätestens beim Draft vor der großen Herausforderung stehen, Stützle möglichst unfallfrei auszusprechen.

