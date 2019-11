Die Jagd ist eröffnet

Ötigheim

SC Ötigheim weiter auf Kurs Ötigheim (red) - Aufsteiger Ötigheim bleibt in der Schach-Oberliga Baden auf Kurs, verpasste beim 4,5:3,5-Erfolg als Gast von Mitaufsteiger Emmendingen II aber den durchaus möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Durch den Sieg bleibt der SC weiter ohne Punktverlust (Foto: Heck). » Weitersagen (red) - Aufsteiger Ötigheim bleibt in der Schach-Oberliga Baden auf Kurs, verpasste beim 4,5:3,5-Erfolg als Gast von Mitaufsteiger Emmendingen II aber den durchaus möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Durch den Sieg bleibt der SC weiter ohne Punktverlust (Foto: Heck). » - Mehr

Rastatt

TTF-Männer peilen erste Punkte an Rastatt (red) - Während die Frauen der TTF Rastatt in der Tischtennis-Oberliga pausieren, empfangen die TTF-Männer am Samstag den 1. TTC Ketsch. Nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Niklashausen und Offenburg will das Team um Spielertrainer Ralf Neumaier punkten (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Während die Frauen der TTF Rastatt in der Tischtennis-Oberliga pausieren, empfangen die TTF-Männer am Samstag den 1. TTC Ketsch. Nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Niklashausen und Offenburg will das Team um Spielertrainer Ralf Neumaier punkten (Foto: fuv). » - Mehr

Baden-Baden

Carlsen dominiert Schach-Welt Baden-Baden (red) - Schach-Weltmeister Magnus Carlsen (Foto: ham) dominiert die Schach-Welt mehr denn je. Zuletzt sicherte sich der Norweger den Sieg bei der Grand Chess Tour in Zagreb. Seit einem Jahr und 79 Partien ist der Schachgroßmeister Carlsen ungeschlagen. » Weitersagen (red) - Schach-Weltmeister Magnus Carlsen (Foto: ham) dominiert die Schach-Welt mehr denn je. Zuletzt sicherte sich der Norweger den Sieg bei der Grand Chess Tour in Zagreb. Seit einem Jahr und 79 Partien ist der Schachgroßmeister Carlsen ungeschlagen. » - Mehr