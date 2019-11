Ländle im Derbyfieber

Karlsruhe

Karlsruhe

Walter gießt Öl ins Derby-Feuer Karlsruhe (red) - Vor dem brisanten Derby in Stuttgart an diesem Sonntag spricht KSC-Trainer Alois Schwartz seinem VfB-Kollegen Tim Walter den Respekt ab. Das Verbal-Duell der beiden Coaches heizt die ohnehin hitzige Atmosphäre zusätzlich an. Nötig wäre das nicht.

Dresden

Dresden

Der Erste im Westen Dresden (dpa) - Andreas Thom war der erste Fußballprofi, der nach dem Mauerfall von Ost nach West wechselte. Sechs Tage vor ihm ging 1989 ohne große Schlagzeilen einer der besten DDR-Eishockey-Spieler in den Westen. Dieter Frenzel löste in Ratingen einen Boom aus (Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt

HR Rastatt gewinnt Kampfspiel Rastatt (moe) - Die Handballer der HR Rastatt/Niederbühl haben in der Landesliga das Derby gegen die TS Ottersweier mit 32:29 für sich entschieden. In einem Kampfspiel mit etlichen Fehlern auf beiden Seiten setzten sich die Hausherren in der Schlussphase entscheidend ab (Foto: toto)