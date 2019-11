Schnelles Wiedersehen

"Wir haben gut gespielt", zeigte sich Bühls Trainer Johan Verstappen nach der 1:3-Niederlage im Pokal wieder etwas versöhnt mit seinem Team. Die desolate Leistung drei Tage zuvor im Derby gegen Rottenburg war vergessen, nicht mehr als ein Ausrutscher. Seine Mannschaft habe ab Montag wieder gut trainiert, die Spieler hätten erneut Fortschritte gemacht. "Ich arbeite mit den Jungs jeden Tag und sehe deutlich, wie sie sich seit August gesteigert haben." Es seien nur Kleinigkeiten, nur Details, an denen weiter gearbeitet werden müsse, grundsätzlich sei die Mannschaft aber auf einem guten Weg. Dass es im Pokal am Ende wieder nicht zum Sieg gereicht hatte, sei allerdings frustrierend. "Da fehlte uns am Ende auch ein wenig das Glück."

Schon während des Spiels gab es einige unglückliche Aktionen der Bisons und dann war da noch der strittige, vorletzte Ballwechsel: Bei einem Angriff der Gäste sprang der Ball vom Bühler Block auf Herrschinger Seite knapp ins Aus, Bühls Spieler sahen aber einen Gästespieler zuletzt am Ball. Trotz heftiger Proteste entschied das Schiedsgericht gegen die Bisons, die direkt im Anschluss auch noch ein finales Aufschlag-Ass kassierten.

Doch ganz unverdient war der Sieg der Gäste natürlich nicht, zumal Herrsching über das ganze Spiel betrachtet deutlich mehr Druck gemacht hatte. "Wir waren sehr konzentriert und haben im ersten Satz sehr stark aufgeschlagen", hatte Herrschings Trainer Maximilian Hauser sein Team gelobt. Zwar schwand die Überlegenheit im Laufe des Spiels und einige Chancen wurden nicht genutzt, "im Großen und Ganzen sind wir in den wichtigen Situationen aber stabil geblieben". Wichtig sei, dass jetzt gut regeneriert werde - in diesem Punkt dürfte Bühl allerdings im Vorteil sein.

Herrsching fuhr am Mittwoch nach dem Spiel zurück an den Ammersee und hat somit doppelte Reisestrapazen in den Knochen, während Verstappen seine Spieler am Donnerstag und gestern ganz normal zum Training bitten konnte. Natürlich ging es dabei auch darum, wie man Herrschings Überlegenheit auf den Außenpositionen besser in den Griff bekommen kann. Sowohl Tim Peter wie auch Jori Man-



tha (beide jeweils zwölf Punkte) waren deutlich erfolgreicher als Lukas Demar (sieben) und Gregory Petty (acht) auf Bühler Seite. Allein Anton Qafarena stand mit 23 Angriffspunkten seinem gegenüber Jalen Penrose (25 Punkte) kaum nach. Doch genau da will Herrsching ansetzen. "Da müssen wir etwas schlauer spielen und besser blocken", nimmt Hauser seine Jungs in die Pflicht.

Wenn das gelinge, sei seine Mannschaft das bessere Team. Doch auch Verstappen wird seine Schlüsse aus dem Spiel gezogen haben. Vor allem im Aufschlag soll heute von Anfang an richtig Druck gemacht und damit dem Block und der Feldabwehr die Arbeit erleichtert werden. Das Spiel beginnt wieder bei Null.