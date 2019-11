Ländle im Derbyfieber

In der Nacht auf Freitag hat dann auch der Nackte Mann am eigenen Leib erfahren müssen, dass es nun wirklich kein normales Spiel ist, dass da am morgigen Sonntag gespielt wird. Ausgerechnet das beste Stück der vor dem Karlsruher Wildparkstadion wachenden Statue hatten Vandalen des nächtens mit roter Farbe besprüht. Aus welcher Ecke der gemeine Anschlag initiiert worden war, war in Höhe des Bauchnabels vermerkt, zusammengefasst in drei Buchstaben, ebenfalls in rot. VfB stand da zu lesen.



Ob Daniel Gordon auf der Fahrt zu seinem Arbeitsplatz gleich mitbekommen hat, was dem Nackten Mann da angetan wurde (mittlerweile hat der KSC Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt gestellt), ist nicht bekannt. Dass auch dem Innenverteidiger des Karlsruher SC unter der Woche immer wieder die Bedeutung der sonntäglichen Partie unter die Nase gerieben wurde, indes schon. "Beim Reifenwechsel, beim Bäcker - überall wird man auf dieses Spiel angesprochen. Die ganze Stadt fiebert ihm entgegen", wusste Gordon gestern zu berichten.

Es ist ein im Fußball durchaus weit verbreitetes Fieber, nämlich das Derbyfieber. Wobei das Derby vom Sonntag, das lässt der 34-Jährige nicht unerwähnt, noch etwas besonderer ist als es Derbys gemeinhin schon sind. Dass es in diesem Zusammenhang strengstens verboten ist, von der Mutter aller Derbys zu reden oder gar zu schreiben, versteht sich von selbst - und drängt sich dem ein oder anderen in diesen Tagen geradezu floskelhaft dennoch auf, schließlich sind es der VfB Stuttgart und der Karlsruher SC, die da morgen ab 13.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena aufeinandertreffen. Es ist, das große Landesderby, eine - zumindest fußballerisch - lange und vehement gelebte Rivalität und Abneigung, vergleichbar wohl nur mit jener zwischen Dortmund und Schalke, wie Gordon sagt. "Das ist deutschlandweit ein Thema und auch für uns ein besonderes Spiel", stellt er zudem fest.

Das wird es schon deshalb sein, weil zumindest die aktuelle KSC-Mannschaft nicht alle Tage vor mehr als 50 000 Zuschauern, darunter knapp 4 000 eigene Fans, aufläuft. "Darauf freuen wir uns. Dafür spielt man Fußball", sagt Alois Schwartz. Gleichsam weiß der KSC-Trainer, dass seine Mannschaft in all der Derby-Hitze auf keinen Fall überhitzen darf. Zumindest bei Gordon ist diese Botschaft schon jetzt angekommen. "Grundsätzlich ist es ein Punktspiel. Das steht im Vordergrund. Alles andere müssen wir ausblenden", fordert er.

Schwartz wirft Walter Respektlosigkeit vor

Zusätzlich Öl ins Feuer muss gewiss nicht gegossen werden - und doch hat es VfB-Trainer Tim Walter gerade getan, nämlich mit dem Versprechen an die eigenen Fans, der VfB werde ohne Gegentor gewinnen. "Wir wissen, dass wir alles geben müssen. Wir werden dann auch die Tore erzielen und keines kassieren", hat Walter gesagt. Beim Karlsruher Kollegen Schwartz kamen diese Worte als klares Zeichen von Respektlosigkeit an. "Er hat uns kein Tor zugetraut, obwohl wir mehr geschossen haben als sie. Das ist ja schön für ihn. Ich gehe anders damit um. Ich habe Respekt vor jedem Gegner", entgegnete Schwartz ungewohnt forsch - und verbunden mit der Aufforderung an die eigene Mannschaft, die Antwort doch bitteschön auf dem Platz zu geben.

Dabei ist Schwartz bewusst, dass der KSC als Aufsteiger und also eher als Underdog in die Partie geht. Nach sieben Unentschieden in den letzten sieben Ligaspielen ist das Selbstvertrauen aber allemal groß genug, um auch am Wasen zumindest einen Punkt anzuvisieren. Bei der Antwort auf die Frage, wie das gelingen soll, bleibt der Trainer freilich im Allgemeinen. "Mit Leidenschaft und Laufbereitschaft, gepaart mit Herz und Mut", sagt er nur. Noch weniger konkret wird er bezüglich der Aufstellung. Bekannt ist allerdings, dass Schwartz keineswegs der Mann für all zu große Überraschungen ist. Auch dann nicht, wenn das große Derby ansteht.