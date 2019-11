TVS-Reserve filetiert den Tabellenführer

Baden-Baden

Handball: Topspiel im Fokus Baden-Baden (wb) - Nur vier Spiele stehen am Wochenende in der Handball-Landesliga auf dem Programm, wobei ein echter Knaller im Mittelpunkt steht. In Sandweier fordert der TVS Baden-Baden II (11:5) morgen (18 Uhr) den Spitzenreiter HGW Hofweier II (15:3) heraus (Foto: dpa).

Weisenbach

TV Weisenbach gewinnt Derby Weisenbach (red) - In der Tischtennis-Landesliga hat Spitzenreiter TTC Rauental sein Spiel beim TV Wesienabch mit 6:9 verloren, bleibt aber auf Platz zwei, der TVW rückt durch den Sieg auf Rang zwei vor. In der Verbandsliga gab es in Muckenschopf ein Marathonmatch (Foto: fuv).