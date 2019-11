Große Moral und viel Kampfgeist

Die rund 800 Zuschauer in der Bühler Großsporthalle erlebten zunächst aber so etwas wie ein Déjà-vu: Wie schon beim verlorenen Pokalspiel am Mittwoch bestimmten die Gäste zunächst ganz eindeutig das Geschehen. Mit harten Aufschlägen wurde Bühls Annahme zerlegt, den Bisons gelang im Angriff fast nichts. Herrsching zog wieder deutlich auf 19:10 davon, doch Verstappen reagierte und wechselte mit Kapitän Alpar Szabo zusätzliche Routine ein. Und Szabo tat der Mannschaft richtig gut, munterte seine Mitspieler nach jedem Ballwechsel auf und organisierte sein Team. Bühl kämpfte sich zurück, auch wenn der zu große Rückstand nicht mehr ausgeglichen werden konnte.

Doch im zweiten Durchgang zeigten die Bisons dann das, was Verstappen "überragendes Spiel" nannte. Die Konzentration blieb hoch, die Fehlerquote niedrig. Herrsching hingegen brachte Unruhe ins Spiel, zunehmend wurde über vermeintliche Ungerechtigkeiten des Schiedsgerichts geklagt - und damit auch immer wieder Bühls Spielrhythmus gestört. Die Partie blieb somit offen, doch am Ende war Bühl das aktivere, das aggressivere Team, der Satzausgleich hoch verdient. Herrschings wunde Punkte wurden jetzt immer besser heraus gearbeitet. Doch obwohl TSV-Trainer Maximilian Hauser und Libero Ferdinand Tille sich im dritten Satz jeweils eine Rote Karte abholten - verbunden mit Punktgewinn für Bühl - gelang es den Bisons nicht, auch diesen Satz für sich zu entscheiden. Zumindest aber hatte man das Spiel des Gegners dechiffriert, so dass der vierte Satz zur Demonstration Bühler Stärke wurde. Mit klugen Angriffsspiel, hoher Wachsamkeit im Block und vor allem mit taktisch guten Aufschlägen wurde Herrsching entzaubert. Gäste-Zuspieler Johannes Tille versuchte immer häufiger, Diagonalspieler Jalen Penrose ins Spiel zu bringen, genau darauf hatte Bühls Block gelauert. Acht Monsterblocks allein gegen Penrose raubten den Gästen den Nerv, bis zum Stand von 16:6 spielte in Satz vier nur der TVB . Unkonzentriertheiten sorgten zwar dafür, dass es nochmals spannend wurde, der Satzausgleich war Bühl aber nicht mehr zu nehmen.

Auch der fünfte Satz gehörte bis zum 10:5 den Bisons, den Sieg vor Augen bekamen die Gastgeber dann aber Nervenflattern. Bei 13:13 war wieder alles offen, am Ende war es eine höchst umstrittene Linienrichterentscheidung, die den Bühler Sieg klar machte, der finalen Freude tat dies aber kein Abbruch.