Eine starke Hälfte reicht nicht









Auch wenn der zweite Heimausrutscher in Folge keinen Übungsleiter in Verzückung versetzt, war Frieböse zumindest von der engagierten zweiten Halbzeit seiner Schützlinge gegen den Primus der Liga angetan. Im Gegensatz zum SC Lahr, der vor zwei Wochen die drei Punkte im Wörtel entführte, waren die Kicker aus der Burda-Stadt immerhin noch eine Etage höher anzusiedeln, was Raumaufteilung, Ballsicherheit, Laufwege und individuelle Klasse betraf. Einen Mittelfeldlenker wie die zuverlässige Passmaschine Louis Beiser-Biegert oder den hünenhaften Stürmer Fabian Herrmann hätte jeder gerne in seiner Mannschaft. "Er hat eine hohe Ballsicherheit", weiß auch OFV-Coach Florian Kneuker, was er an Beiser-Biegert hat.

Kneuker war die Erleichterung über den Auswärtserfolg, den achten Dreier in Folge, anzumerken, denn "es ist brutal schwer, hier zu spielen. Wir mussten sehr variabel agieren. Wenn der Anschlusstreffer fällt, wird es nochmals heiß". So sah es auch sein Trainerkollege, der zurecht darauf hinwies, dass "wir in der zweiten Halbzeit die aktivere Mannschaft waren". Nur gehören zu den 90 Minuten eben auch die ersten 45, in der die Gäste mit einer hohen Ballbesitzquote spielbestimmend waren.

Frieböse lag auch richtig damit, dass die beiden Gegentore "nach zwei Unaufmerksamkeiten von uns" fielen. Wobei das 0:1 eher einem Zufallsprodukt ähnelte: OFV-Abwehrmann Distelzweig, bedrängt von zwei Kuppenheimern, drosch den Ball an der rechten Seitenlinie einfach nach vorne, und plötzlich stand Herrmann glockenfrei vor Torwart Bachmaier, der keine Chance zur Rettung mehr hatte (21.). Vor dem zweiten Gegentor ging der Ball im Mittelfeld verloren, Beiser-Biegert zog davon, bediente Herrmann im Strafraum, der unter Mithilfe des Innenpfostens zum zweiten Mal zum Jubel ansetzte (38.).

Viel mutiger kamen die Gastgeber aus der Kabine, setzten den Spitzenreiter nun zumindest phasenweise auch unter Druck. Und ein Anschlusstor lag ein paar Mal durchaus in der Luft: So jagte Karadogan unmittelbar nach Wiederanpfiff den Ball in aussichtsreicher Position Richtung Clubhaus, nach einer unterlaufenen Flanke von Feißt verfehlte sein Kopfball ebenso das Ziel. Aus Frust hinterließ er am Pfosten seine Spuren. Dass Karadogan kurz vor Schluss nach einem unnötigen Foul in einer ansonsten wohltuend fairen Partie angeschlagen vom Platz humpelte, verschärft die Personalprobleme nach dem Ausfall von Tempodribbler Götz. So sehnen die Knöpflestädter die Winterpause herbei. Noch zwei Mal gilt es den inneren Schweinehund zu überwinden - und das sehr gute Spieljahr nach der 17 Spiele währenden Heimserie möglichst nicht mit einem Frust-Hattrick im Wörtel zu beenden.

SV Kuppenheim: Bachmaier - Weißer, Schorb (46. Oremek), Borutta, Radke - Tran (70. Maier), Weisgerber, Engel (83. Bauer), Karadogan, Herbote - Grünbacher (61. Kleber).

Offenburger FV: Kehi - Tsolakis, Distelzweig, Leopold - Kinast (78. Anzaldi), Beiser-Biegert, Martin (82. Preußler), Feißt, Feger - Herrmann (50. Carolina), Petereit (72. Ernst).

Schiedsrichter: Fante (Neuenburg) - Zuschauer: 300 - Tore: 0:1, 0:2 Herrmann (21., 38.) - Beste Spieler: Weisgerber - Herrmann, Beiser-Biegert.