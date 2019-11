Baden Rhinos eiskalt ausgekontert

Unnötige Niederlage für den ESC Hügelsheim in der Eishockey-Regionalliga: Beim Tabellenletzten in Mannheim verloren die Baden Rhinos am Samstagabend vor 200 Zuschauern mit 4:6. Für die Maddogs war dies der erste Saisonerfolg.

Dabei war der Beginn noch vielversprechend: Der erste Hügelsheimer Torschuss von Graham Brulotte landete nach 73 Sekunden im linken Torwinkel. Die Gastgeber hielten zwar mit, aber es waren die Rhinos, die den Ton angaben. Denis Friedberger schnappte beim Aufbauversuch einem Mannheimer den Puck weg und traf alleine vor Torhüter Spang halbhoch zum 2:0 (7.). Ab der zehnten Minute meldeten sich auch die Hausherren an und verkürzten durch den Kanadier Patrick Martens nach einem feinen Konter.

Dieser Treffer gab den Maddogs Auftrieb: Udo Sofian, Mannheimer Urgestein, bog mit dem Puck ins Angriffsdrittel, umkurvte einen Blockversuch der Rhinos und legte mit Übersicht auf Martens in den Rücken der Abwehr, der beim 2:2 keine Mühe hatte (18.). Doch 36 Sekunden vor der ersten Pause traf Simon Klemer in seinem ersten Spiel nach seiner Verletzung per Direktabnahme zur erneuten Führung für die Rhinos. Ein unerlaubter Weitschuss brachte den Maddogs fünf Sekunden vor der Sirene ein Bully vor dem ESC-Tor ein. Die Zeitnehmer verzögerten geschickt das Weiterlaufen der Uhr, so hatten die berechtigten Hügelsheimer Proteste letztlich keinen Erfolg, der Ausgleich zum 3:3 drei Sekunden vor dem Ende durch Philip Martinec war gleichzeitig der Pausenstand.

Trotz eines Schussverhältnisses von 27:11 traf im Mitteldrittel nur Martens nach einem Gegenstoß zum 4:3 für Mannheim (34.). Im Schlussdrittel bauten die Maddogs eine stabile Verteidigungsbox um ihr Tor. Wieder hatten die Rhinos viele Schüsse, doch zwangsläufig aus eher ungefährlicher Position. Nur einmal führte ein Versuch von Denis Friedberger von der blauen Linie zum Erfolg - 4:4 (45.). Nun waren die Rhinos am Drücker und drängten auf den nächsten Treffer, waren aber immer wieder in Not, wenn Martens zum Angriff startete. So auch in der 54. Minute, als der Kanadier einen blitzsauberen Konter unhaltbar in den Knick zum 5:4 abschloss. Die Maddogs verteidigten nun mit vollem Einsatz die Führung, erhielten aber zwei Minuten vor dem Ende eine Strafe. Rhinos-Coach Richard Drewniak nahm seinen Goalie vom Eis, um den Ausgleich zu erzwingen. Das Gegenteil traf ein, denn Mannheim nutzte das leere Tor zur Entscheidung (Oliver Zbaranski, 59.). (ndm)