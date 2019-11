Weisenbach rutscht auf Platz zwei ab

In derkam der TTV Muckenschopf gegen die FT Freiburg II zu einem kampflosen 9:0-Heimsieg. Der Gegner aus der Breisgaumetropole hatte die Begegnung kurzfristig abgesagt und bekam dafür das Spiel als verloren gewertet. Muckenschopf konnte mit diesen beiden Punkten am nunmehr punktgleichen Gegner (beide 7:9) dank des besseren Spielverhältnisses vorbeiziehen. Derweil vergrößerte die dritte Freiburger Mannschaft mit einem 9:5-Heimsieg über den Tabellenzweiten SV Eichsel den Vorsprung auf seinen direkten Verfolger auf fünf Punkte. Der SV Kirchzarten konnte in dermit einem 8:1-Kantersieg über den TTC Altdorf mit dem Gegner auf sechs Pluspunkte gleichziehen.

In der Landesliga übernahm der TTC Willstätt mit 12:2 Punkten die Tabellenführung vor dem TV Weisenbach (12:4) und dem TTC Rauental (12:6). Weisenbach verlor das Topspiel beim TTC Willstätt mit 5:9, die zweite Begegnung bei der DJK Oberharmersbach endete 8:8-Unentschieden. Der TVW ging in Willstätt durch zwei Doppelsiege von Jürgen Burkhardt/Attlia Vig und Patrick Kühn/Michael Schweikert mit 2:1 in Führung, im ersten Spielabschnitt verhinderte Gerhard Egner mit seinem Einzelsieg gegen Yannick Richter eine Nullrunde der Gäste. Im zweiten Durchgang konnten Vig und Burkhardt Weisenbach nochmals auf 5:8 heranführen, ehe Kühn die spielentscheidende Niederlage kassierte. Auch in Oberharmersbach gelang Weisenbach durch die gleiche Formation ein 2:1-Doppelvorteil. Durch Siege von Egner, Vig, Frank Kalmbacher und Kühn zogen die Murgtäler auf 6:3 davon. Nach vier Niederlagen in Serie schienen die Felle davon zu schwimmen. Im hinteren Paarkreuz schlugen Kühn und Kalmbacher zurück und sorgten für einen 8:7-Vorteil der Gäste. Im Schlussdoppel hatten Burkhardt/Vig in drei Sätzen das Nachsehen zum 8:8-Endstand.

Aufsteiger TB Bad Rotenfels unterlag im Murgtalderby zu Hause gegen die Spvgg Ottenau II nach Verlust des Schlussdoppels knapp mit 7:9 und fiel nach der zweiten Niederlage in Folge mit 11:5 Punkten auf den fünften Tabellenplatz zurück. Nach den Doppelerfolgen sah zunächst alles nach einem Rotenfelser Heimsieg aus. Kai Lippold (2), Robert Varga und Viktor Marijic verteidigten bis zum 7:6 einen knappen Vorteil der Gastgeber. Michael Ruf, Martin Herm und Alexander Kirchner gewannen je zwei Einzel für Ottenau, Jannik Herrmann und Sebastian Büchel holten je einen Punkt. Im Schlussdoppel verwandelten Kirchner/Emanuel Pongracz nach viereinhalb Stunden Spielzeit den Matchball zum hauchdünnen 9:7-Gästeerfolg.

Nach zwei Siegen am letzten Spieltag erhielt die aufkeimende Euphorie des TTV Gamshurst bei der 6:9-Heimniederlage gegen die TTSF Hohberg III einen Dämpfer. Vier Siegpunkte im vorderen Paarkreuz durch Maurice Löffler und Sascha Jörger, die auch ihr Eingangsdoppel erfolgreich beendeten, reichten am Ende nicht zu einem möglichen Unentschieden. Simon Schindler hatte im ersten Durchgang gegen Kai Werner noch das 4:4 erzielt, am Ende kassierten Schindler und Mario Pareja Vargas die zwei spielentscheidenden Fünfsatzniederlagen, die den endgültigen Spielverlust besiegelten. Die GTM Rheinmünster bleibt in der Landesliga der Frauen auch nach dem fünften Auftritt ohne Punkt. Die Partie in Friesenheim ging mit 0:8 verloren.

Mit einem hohen 9:1-Heimsieg verdrängte der TB Sinzheim seinen Gegner Rastatter TTC in der Tabelle der Bezirksliga vom zweiten Tabellenplatz. Beide Teams liegen mit je 10:4 Punkten hinter dem spielfreien Spitzenreiter TTF Rastatt II im Verfolgerfeld. Zwei 4:9-Heimniederlagen kassierten die beiden Aufsteiger TV Bühl gegen TB Gaggenau und der TTC Rauental II gegen TTC Iffezheim II. Der TV Bühl verlor auch das Derby beim TTV Bühlertal mit 2:9 und liegt mit 3:11 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bühlertal fand dagegen mit 6:8 Punkten den Anschluss an dass untere Mittelfeld.

Der TV Neuweier marschiert in der Bezirksklasse der Konkurrenz davon. Mit dem 9:3-Auswärtserfolg bei der TTG Bischweier baute Neuweier seine Erfolgsserie in dieser Saison auf acht Siege aus. Der spielfreie SV Weitenung bleibt Tabellenzweiter, da der TTV Kappelrodeck am Doppelspieltag nur das Heimspiel gegen den TB Bad Rotenfels II mit 9:4 für sich entscheiden konnte. Die Partie beim TTV Muckenschopf II endete mit einer 6:9-Auswärtsniederlage. (ti)