MuKu-Reserve siegt im Derby

HR Rastatt/Niederbühl -

TuS Altenheim 29:29.

Die chronisch personalgeschwächte HR fand ordentlich ins Spiel und legte gegen den Tabellennachbarn zunächst stets ein, zwei Treffer vor (4:3/7. u. 7:5/13.). Nach 21 Minuten ging das erstmals der Gast in Führung (10:11) und behauptete den knappen Vorsprung bis zur Halbzeitpause (15:16). Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt wieder, die HR hatte bis zehn Minuten vor dem Ende die Nase leicht vorn, wobei es stets ein ganz enges Rennen war. Vor allem in den Schlussminuten war es ein spannender Schlagabtausch: Bei wechselnder Führung konnte sich kein Team absetzen. Als Jana Hörnig den TuS dann 30 Sekunden vor dem Ende mit 29:28 in Front warf, sah alles nach einem Gästesieg aus, doch die HR drückte erfolgreich aufs Tempo, 13 Sekunden vor dem Ende behielt Laura Jung vom Punkt die Nerven und rettete der HR einen Punkt.

Tore für HR Rastatt: Djerdak 12, Jung 8/6, Kleinkopf 3, Chruscinska, Steinhardt, Amann je 2 - für TuS: Szill 9/6, Hörnig 8/2, Morrone 6, Frenk 3, Nautascher 2, Heine 1.

SG Muggensturm/K. II -

ASV Ottenhöfen 30:27.

Es bleibt dabei: Auswärts ist mit dem ASV kein Staat zu machen. Die Derbypleite war aus Ottenhöfener Sicht bereits die fünfte Auswärtsniederlage im fünften Spiel in fremder Halle. MuKu wiederum behauptete mit dem Sieg vorerst Platz drei ist damit bestes Bezirksteam der Liga. Dabei starteten die Gäste deutlich besser (1:5/5.), doch kurz vor der Pause schaffte MuKu den Ausgleich (13:13/27.) und zog bis zum Wechsel sogar auf 15:13 leicht weg. In Hälfte zwei war es ein enges Hin und Her, nach dem 27:27 (58.) stellten dann drei MuKu-Treffer in den letzten anderthalb Minuten den Heimsieg sicher.

Tore für MuKu: L. Kl,ein 12/2, Stahlberger 5, Malisa Kunz 4/2, Kaspryk, Spangenberg je 4, Kolles 1 - für ASV: T. Harter 8, A.Harter 6/1, Zink 6, Fantoli, Roth je 2, Schnurr 2/2.

TuS Helmlingen -

SG Freudenstadt/B. 31:27.

Mehr als 40 Minuten lang ließ sich Freudenstadt nicht abschütteln, doch nach dem 18:17 (44.) zog Helmlingen zunächst auch 23:17 davon (51.) und baute den Vorsprung weiter aus 28:20 (55.). In der Folgezeit hatte der Landesliganeuling mit mehreren Zeitstrafen zu kämpfen, schaukelte den Sieg aber letztlich sicher nach Hause.

Tore für TuS: Kimmer 10/4, Pomiankiewicz 6/1, Glattfelder, Graf je 4, Lasch 3, Stöß 2, Nachtigall, Parpart je 1 - für SG: Bertiller 11/8, J. Klisch 7, I. Klisch 4, Finkbeiner 2, Krake, Kilgus, Harzer je 1. (red/moe)