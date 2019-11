KSC und Supporters fordern Aufarbeitung

Bühl

Bisons: Herrsching gastiert im Pokal Bühl (red) - In der Bundesliga gab es für die Volleyball Bisons Bühl im Derby beim TV Rottenburg eine empfindliche 0:3-Abreibung. Am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Herrsching ist die Mannschaft von Trainer Johan verstappen um Wiedergutmacnung bemüht (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - In der Bundesliga gab es für die Volleyball Bisons Bühl im Derby beim TV Rottenburg eine empfindliche 0:3-Abreibung. Am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale gegen den TSV Herrsching ist die Mannschaft von Trainer Johan verstappen um Wiedergutmacnung bemüht (Foto: Seiter). » - Mehr

Karlsruhe

Gemischte Gefühle beim KSC Karlsruhe (ket) - Es war ein Abend der gemischten Gefühle: Nach dem 1:1-Unentschieden war weder beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC noch beim Kontrahenten Erzgebirge Aue zufrieden. Kritik an der eigenen Spielweise äußerte diesbezüglich KSC-Stürmer Anton Fink (Foto: dpa). » Weitersagen (ket) - Es war ein Abend der gemischten Gefühle: Nach dem 1:1-Unentschieden war weder beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC noch beim Kontrahenten Erzgebirge Aue zufrieden. Kritik an der eigenen Spielweise äußerte diesbezüglich KSC-Stürmer Anton Fink (Foto: dpa). » - Mehr

Mexiko City

Hamilton: Nächste Titel-Fiesta winkt Mexiko City (dpa) - Der Champagner ist bereits kaltgestellt, die nächste Titel-Fiesta für Weltmeister Lewis Hamilton in der Formel 1 winkt: Bereits am Wochenende kann sich der 34-jährige Brite beim Grand Prix in Mexiko vorzeitig zum Sechsfach-Weltmeister krönen (Foto: AFP). » Weitersagen (dpa) - Der Champagner ist bereits kaltgestellt, die nächste Titel-Fiesta für Weltmeister Lewis Hamilton in der Formel 1 winkt: Bereits am Wochenende kann sich der 34-jährige Brite beim Grand Prix in Mexiko vorzeitig zum Sechsfach-Weltmeister krönen (Foto: AFP). » - Mehr

Karlsruhe

KSC: Ende der Niederlagenserie? Karlsruhe (red) - Glänzend in die Runde gestartet, danach folgte aber ein Durchhänger: Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will nach drei Niederlagen in Serie am Freitagabend (18.30 Uhr) im heimischen Wildpark gegen den SV Sandhausen wieder zurück in die Erfolgsspur (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Glänzend in die Runde gestartet, danach folgte aber ein Durchhänger: Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will nach drei Niederlagen in Serie am Freitagabend (18.30 Uhr) im heimischen Wildpark gegen den SV Sandhausen wieder zurück in die Erfolgsspur (Foto: GES). » - Mehr