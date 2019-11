Amann hält Bezirksfahne hoch

Rastatt

Rastatt

MuKu II gewinnt Derby Rastatt (red) - Ein Derbysieg, ein Heimerfolg und ein Remis - so lautet die Bilanz der Bezirksvertreter in der Handball-Landesliga der Frauen. Während MuKu gegen Ottenhöfen gewann und Helmlingen doppelt punktete, musste sich die HR Rastatt (Foto: fuv) mit einem Remis begnügen. »

Weisenbach

Weisenbach

TV Weisenbach gewinnt Derby Weisenbach (red) - In der Tischtennis-Landesliga hat Spitzenreiter TTC Rauental sein Spiel beim TV Wesienabch mit 6:9 verloren, bleibt aber auf Platz zwei, der TVW rückt durch den Sieg auf Rang zwei vor. In der Verbandsliga gab es in Muckenschopf ein Marathonmatch (Foto: fuv). »

Bühlertal

Bühlertal

Weiler lässt Amann keine Chance Bühlertal (ti) - Simon Weiler von der Spvgg Ottenau hat bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Bühlertal den Pokal bei der Jugend U 18 A gewonnen. In einem recht einseitigen Finale hatte der Mitfavorit Samuel Amann (TTC Iffezheim; Foto: toto) nicht den Hauch einer Chance. »

Bühlertal

Bühlertal

TTC Rauental räumt ab Bühlertal (red) - Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Bühlertal errang Oliver Böhm vom TTC Rauental mit 5:1 Einzelerfolgen den ersten Platz. Auch der Doppelpokal wanderte nach Rauental, das Duo Miguel Rodriguez und Alexander Opolka setzte sich durch (Foto: Seiter). »